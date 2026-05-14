Randal Kolo Muani : C'est terminé, le verdict est tombé pour la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Le suspense est presque terminé. Ce jeudi soir, Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde lors du journal de 20H de TF1. Présent lors de l’édition 2022, Randal Kolo Muani ne devrait pas être du voyage cette fois-ci. C’est Jean-Philippe Mateta qui devrait prendre la dernière place en attaque.

Il ne reste plus que quelques heures avant la grande annonce. Ce jeudi soir, on saura officiellement quels sont les joueurs de l’équipe de France qui disputeront la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps annoncera sa liste dans le journal de 20H de TF1 un peu moins d’un mois avant le début de la compétition.

Randal Kolo Muani ne sera pas dans la liste Si Didier Deschamps avait en tête une grande partie de sa liste depuis quelque temps, certains postes ont demandé un peu plus de réflexion. C’est notamment le cas en attaque où le sélectionneur hésitait beaucoup pour la dernière place. Finalement, selon les informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani ne sera pas appelé et c’est Jean-Philippe Mateta qui va en profiter. Le joueur prêté actuellement à Tottenham par le PSG ne s’est pas assez montré lors du dernier rassemblement de mars et il paie également sa mauvaise saison avec les Spurs.