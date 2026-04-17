«Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas» : Un grand nom de RMC évoque «un mal profond» avec Mbappé au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La deuxième fois n'a pas été la bonne. L'année de la confirmation s'est soldée par le même échec que celle de la découverte en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Le Soulier d'or européen a certes marqué aux deux matchs face au Bayern Munich, mais a pris la porte avec le reste de son équipe. Vincent Moscato a été critique sur RMC, mais certainement pas envers Kylian Mbappé.

Encore raté pour le malheureux Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid dans l'optique de vivre son rêve de gosse et d'aller dans « le meilleur club pour ça », à savoir remporter la Ligue des champions comme il l'assurait en interview avec Mouloud Achour pour Clique en décembre 2024, Mbappé est pour la deuxième fois consécutive sorti dès le stade des quarts de finale de C1 avec le Real Madrid (face au Bayern Munich 1-2 puis 3-4), pourtant vainqueur de l'édition 2024.

🎙 « Il est dans une équipe très moyenne mais qui pourrait amener le Real à gagner la Champions League cette année ? Quand ça marche pas, ça marche pas », Vinvin estime que le jeu du Real ne colle pas avec Mbappé. pic.twitter.com/QDE0TxlVjj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 16, 2026

«Quel attaquant pourrait amener le Real à gagner la Champions League avec cette équipe là» Aux yeux de Vincent Moscato, le débat constant autour de la responsabilité de Kylian Mbappé sur les échecs du Real Madrid dans les médias n'a absolument pas lieu d'être. « Le Real ne joue pas bien, c'est une équipe qui est très moyenne. Je veux bien qu'ils trouvent toujours un bouc émissaire : Kylian Mbappé en disant : "il ne peut pas emmener son équipe". Mais quel attaquant pourrait amener le Real à gagner la Champions League avec cette équipe là ? Oui, il y a des bons joueurs, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est comme ça, en face (ndlr le Bayern Munich), il y avait des mecs mobilisés, c'est au-dessus, même si à un moment donné il y a un passage à vide ».