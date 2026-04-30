PSG-Bayern Munich : La grande annonce de Pascal Praud sur Paul Tchoukriel en pleine polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, on a assisté à l’une des plus grandes rencontres des dernières années entre le PSG et le Bayern Munich (5-4). Alors que Paul Tchoukriel était aux commentaires sur Canal+, voilà qu’une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux. En effet, ils ont été nombreux à lui reprocher son manque d’objectivité sur la rencontre. C’est dans ce contexte que Pascal Praud a lui dit tout le bien qu’il pensait de Paul Tchoukriel, le considérant comme l’un des plus grands commentateurs actuellement.

Pour commenter PSG-Bayern Munich, on a pu entendre les voix de Paul Tchoukriel et Sydney Govou sur Canal+. Mais voilà que certains avaient des choses à redire sur le premier cité au terme de la rencontre. En effet, les critiques ont fusé à l’encontre de Paul Tchoukriel. La raison ? Alors qu’il s’est enflammé sur les buts du PSG, on lui a reproché d’être plus réservé sur les réalisations du Bayern Munich. Alors que cette polémique fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, d’autres ne sont clairement pas du même avis.

« Je le trouve formidable parce qu’il traduit, il transmet de l’émotion » Pendant qu’ils ont été nombreux à critiquer Paul Tchoukriel, Pascal Praud a lui rendu un bel hommage au commentateur de Canal+. Au micro d’Europe 1, il a ainsi dit : « C’est vrai que Paul Tchoukriel s’impose comme un des grands commentateurs de football. Ce n’est pas simple de commenter le football. Il faut très bien connaitre, avoir l’enthousiasme, avoir le rythme, avoir la voix. Et lui, je le trouve formidable parce qu’il traduit, il transmet de l’émotion ».