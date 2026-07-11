PSG : Vitinha et Joao Neves déjà rappelés à l'ordre après la Coupe du monde 2026 !

Alexis Brunet

Alors qu’il visait la victoire finale, le Portugal a malheureusement été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une petite surprise vu le gros réservoir de talent dont il dispose. Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur portugais, a d’ailleurs directement mis la pression sur Vitinha et Joao Neves, qui n’ont pas forcément affiché leur niveau qui était le leur au PSG.

Pour sa dernière participation à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo ne décrochera donc pas le plus beau trophée de la planète football. Le 6 juillet dernier, le Portugal s’est fait éliminer dès les huitièmes de finale par l’Espagne grâce à un but en fin de match de Mikel Merino. Une vraie déception pour la Seleção das Quinas qui avait de grosses ambitions et surtout du talent à la pelle.

Jorge Jesus met un coup de pression à Vitinha et Joao Neves Forcément, cette élimination dès les huitièmes de finale a eu des conséquences et Roberto Martinez a été démis de ses fonctions. Ce dernier a été remplacé par Jorge Jesus et il n’a pas tardé à mettre la pression sur certains joueurs. « J'ai entendu dire qu'on avait le meilleur milieu de terrain du monde. C'est ça ? Deux jouent au PSG, un à Manchester United. Où est-ce qu'il faut être le meilleur milieu du monde ? Au PSG ? Non, en sélection », a déclaré l’ancien coach d’Al-Hilal. Étincelants avec le PSG, les deux Portugais ont moins brillé lors de la Coupe du monde, peut-être usés par une nouvelle saison longue et éprouvante avec Paris.