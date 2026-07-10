«Mon amour…» : La copine de Lamine Yamal rêve déjà… de Justin Bieber !

Alexis Brunet

Ce vendredi soir, l’Espagne affronte la Belgique pour une place en demi-finale de Coupe du monde. Lamine Yamal fait partie des armes offensives de la Roja et il voudra briller. Le grand talent du FC Barcelone a surtout reçu un petit coup de pression de la part de sa copine qui espère bien que l’Espagne ira jusqu’en finale, pour assister à un concert de Justin Bieber.

Grâce à sa victoire 2-0 contre le Maroc, l’équipe de France s’est qualifiée jeudi soir pour les demi-finales de la Coupe du monde. Pour le moment, les Bleus ne connaissent toutefois pas leur adversaire car l’Espagne et la Belgique s’affrontent ce vendredi soir pour rejoindre Kylian Mbappé et ses coéquipiers. La Roja pourra compter sur son grand talent Lamine Yamal qui est investi d’une mission.

La copine de Lamine Yamal veut assister au concert de Justin Bieber Arrivé blessé en début de compétition, Lamine Yamal retrouve du rythme petit à petit bien qu’il n’ait inscrit pour le moment qu’un seul but, face à l’Arabie saoudite (4-0). Il est probable que le joueur du FC Barcelone accélère le rythme, car il a reçu un petit coup de pression de la part de sa copine. Dans une story humoristique sur Instagram, la créatrice de contenu Ines Garcia a partagéune publication de Justin Bieber révélant qu’il fera partie du casting qui assurera le show lors du concert de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. « Mon amour, fais tout ce qu’il faut pour arriver en finale. Tu m’entends ? Tout ce qu’il faut », a écrit la jeune femme de 21 ans qui semble donc être fan de la star canadienne.