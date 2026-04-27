PSG - La doublure idéale de Dembélé identifiée : Pep Guardiola débarque pour ce transfert à 80M€

Alexis Brunet

Dernièrement, Walid Acherchour affirmait que le PSG devrait recruter Eli Junior Kroupi cet été, car ce dernier ferait une doublure idéale pour un certain Ousmane Dembélé. Si Paris décide de tenter sa chance pour l’actuel joueur de Bournemouth, cela ne sera toutefois pas facile car Pep Guardiola apprécie le Français, qui pourrait partir contre 80M€.

Très en forme depuis un moment déjà, Ousmane Dembélé est l’un des hommes de base du PSG de Luis Enrique. Toutefois, le Français doit souffler parfois et il manque également certains matchs sur blessure. Au micro de l’After Foot il y a quelques jours, Walid Acherchour a dévoilé le nom du joueur idéal pour devenir la doublure de l’ancien Barcelonais. « Moi à la fin de la saison, ça va peut-être faire sursauter les auditeurs, mais je vais chercher Éli Kroupi et je sors Ramos. Moi j’aime beaucoup Éli Kroupi, je le mets dans le registre de back-up de Dembélé, car je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Éli Kroupi qui lui va correspondre totalement à ce que veut mettre en place Luis Enrique et tu n’auras pas un changement de profil. »

Manchester City s’intéresse à Kroupi Actuellement joueur de Bournemouth, Eli Junior Kroupi pourrait donc faire beaucoup de bien au PSG selon Walid Acherchour. Reste à voir si le club de la capitale décidera de creuser cette piste, en tout cas il ferait bien de le faire pour ne pas laisser partir la pépite française car, à en croire le journaliste Sacha Tavolieri, l’ancien joueur de Lorient plairait beaucoup à Pep Guardiola qui aimerait l’attirer du côté de Manchester City cet été. Les Cherries ne seraient d’ailleurs pas fermés à un départ de leur attaquant, mais ils auraient fixé un prix de départ à 80M€.