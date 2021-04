Foot - PSG

PSG : Cette star du LOSC met la pression sur Navas

Publié le 26 avril 2021 à 0h15 par La rédaction

Alors qu’il y actuellement une lutte au sommet pour le titre de Ligue 1, Mike Maignan, gardien du LOSC s’est exprimé sur sa situation et la hiérarchie des gardiens du championnat. Pour lui, il n’a rien à envier à Keylor Navas.

Formé au PSG, Mike Maignan, 25 ans, s’affirme comme l’un des tous meilleurs gardiens français. Élu en 2019, meilleur gardien de Ligue 1, le portier lillois s’est exprimé dans une interview donnée au Canal Football Club . Après avoir évoqué son avenir et le fait qu’il était focalisé à 100 % sur le LOSC et à la fin de saison de son équipe, Mike Maignan s’est confié sur le poste de gardien et le fait qu’il se sentait sous-estimé. Pour lui, il n’a rien à envier à un gardien comme Keylor Navas.

Qu'on dise que Navas est plus fort que moi ? Ça ne m'a pas énervé mais...»