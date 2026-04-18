PSG - Bayern Munich : C'est officiel, un joueur va manquer le choc de Ligue des champions !

Alexis Brunet

Après avoir écarté Liverpool en quart de finale de Ligue des champions, le PSG défiera le Bayern Munich pour une place en finale. Une double confrontation que va manquer Serge Gnabry. Ce samedi, les Bavarois ont indiqué que l’attaquant s’était fait une déchirure des adducteurs à la cuisse droite et il sera donc absent pour une longue durée.

La fin de saison du PSG s’annonce palpitante. En Ligue 1, le club de la capitale n'est pas assuré d'être champion car le RC Lens n’a qu’un point de retard, mais deux matchs en plus au compteur. En plus du championnat, les hommes de Luis Enrique sont encore en lice en Ligue des champions et ils affronteront le Bayern Munich en demi-finale. Le match aller aura lieu le 28 mai au Parc des princes et le retour se déroulera donc à l’Allianz Arena le 6 mai.

Der FC Bayern muss für längere Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.



Gute und schnelle Genesung, Serge! 🙏



Zur Meldung: https://t.co/JdeJQkB2tR pic.twitter.com/SDcuWMGQHD — FC Bayern München (@FCBayern) April 18, 2026

Serge Gnabry s’est blessé Cette double confrontation entre le Bayern Munich et le PSG promet d’être spectaculaire et les deux clubs espèrent pouvoir compter sur toutes leurs forces afin d’arracher la qualification pour la finale. Malheureusement, Vincent Kompany ne pourra pas compter sur la totalité de son effectif car le club allemand a annoncé ce samedi que Serge Gnabry s’était blessé. L’attaquant s’est fait une déchirure des adducteurs à la cuisse droite et il sera absent pendant un moment.