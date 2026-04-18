PSG - Bayern Munich : C'est officiel, un joueur va manquer le choc de Ligue des champions !

Après avoir écarté Liverpool en quart de finale de Ligue des champions, le PSG défiera le Bayern Munich pour une place en finale. Une double confrontation que va manquer Serge Gnabry. Ce samedi, les Bavarois ont indiqué que l’attaquant s’était fait une déchirure des adducteurs à la cuisse droite et il sera donc absent pour une longue durée.
La fin de saison du PSG s’annonce palpitante. En Ligue 1, le club de la capitale n'est pas assuré d'être champion car le RC Lens n’a qu’un point de retard, mais deux matchs en plus au compteur. En plus du championnat, les hommes de Luis Enrique sont encore en lice en Ligue des champions et ils affronteront le Bayern Munich en demi-finale. Le match aller aura lieu le 28 mai au Parc des princes et le retour se déroulera donc à l’Allianz Arena le 6 mai.
Serge Gnabry s’est blessé
Cette double confrontation entre le Bayern Munich et le PSG promet d’être spectaculaire et les deux clubs espèrent pouvoir compter sur toutes leurs forces afin d’arracher la qualification pour la finale. Malheureusement, Vincent Kompany ne pourra pas compter sur la totalité de son effectif car le club allemand a annoncé ce samedi que Serge Gnabry s’était blessé. L’attaquant s’est fait une déchirure des adducteurs à la cuisse droite et il sera absent pendant un moment.
Fabian Ruiz est de retour
Un forfait qui fait donc les affaires du PSG, d’autant plus que de son côté le club de la capitale a enregistré un retour. Ce samedi en conférence de presse, Luis Enrique a indiqué que Fabian Ruiz devrait être dans le groupe parisien pour la réception de l’OL dimanche soir. « Il est bien, il a fait tout l’entraînement, et demain si tout est normal, il sera dans l’équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure. » L’international espagnol aura donc un peu de temps pour monter en régime avant la double confrontation contre le Bayern Munich.