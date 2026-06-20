Polémique avec Joao Neves : «Ça risque d'exploser», Cristiano Ronaldo a un problème que Lionel Messi n'a pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour son premier match lors de la Coupe du monde 2026, le Portugal n'a pas pu se défaire de la République démocratique du Congo (1-1), une prestation décevante à l'image de l'utilité de la star Cristiano Ronaldo dans cette équipe ces dernières années. Joao Neves s'est confié sur l'attaquant de 41 ans, estimant qu'il était un joueur comme les autres. Une déclaration qui fait polémique au Portugal et qui pourrait mettre à mal définitivement la cohésion d'équipe des hommes de Roberto Martinez.

La Coupe du monde du Portugal ne commence pas très bien. S'avançant parmi les équipes favorites, les Portugais n'ont pas brillé pour leur entrée en lice. Cristiano Ronaldo n'a pas été très en vue et beaucoup estiment qu'il n'aurait pas dû jouer. Sa place fait débat en sélection, bien au contraire de Lionel Messi qui est toujours aussi performant à 39 ans. Emmanuel Petit alerte sur les risques que le groupe pourrait connaître.

Cristiano Ronaldo largement décrié au Portugal Toujours présent en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo ne brille plus en sélection depuis des années et beaucoup estiment qu'il ne devrait plus être aligné. Les doutes sont tels que Joao Neves s'est permis une petite réflexion qui n'a pas du tout plu au Portugal. La situation est complètement différente par rapport à Lionel Messi en Argentine. « On est tous unanimes pour dire que Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial depuis sa création. Si le poids de Cristiano Ronaldo est immense, en équipe nationale, même si son aura reste toujours exceptionnelle, ses performances ne sont plus à la hauteur. Il y a une armée de soldats au service de Messi en Argentine, et ce n'est pas le cas avec le Portugal. Je ne ressens pas ça dans le lien de Cristiano Ronaldo avec ses coéquipiers » déclare Emmanuel Petit dans Rothen s'enflamme sur RMC.