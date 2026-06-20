Polémique avec Joao Neves : «Ça risque d'exploser», Cristiano Ronaldo a un problème que Lionel Messi n'a pas !

Pour son premier match lors de la Coupe du monde 2026, le Portugal n'a pas pu se défaire de la République démocratique du Congo (1-1), une prestation décevante à l'image de l'utilité de la star Cristiano Ronaldo dans cette équipe ces dernières années. Joao Neves s'est confié sur l'attaquant de 41 ans, estimant qu'il était un joueur comme les autres. Une déclaration qui fait polémique au Portugal et qui pourrait mettre à mal définitivement la cohésion d'équipe des hommes de Roberto Martinez.
La Coupe du monde du Portugal ne commence pas très bien. S'avançant parmi les équipes favorites, les Portugais n'ont pas brillé pour leur entrée en lice. Cristiano Ronaldo n'a pas été très en vue et beaucoup estiment qu'il n'aurait pas dû jouer. Sa place fait débat en sélection, bien au contraire de Lionel Messi qui est toujours aussi performant à 39 ans. Emmanuel Petit alerte sur les risques que le groupe pourrait connaître.
Cristiano Ronaldo largement décrié au Portugal
Toujours présent en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo ne brille plus en sélection depuis des années et beaucoup estiment qu'il ne devrait plus être aligné. Les doutes sont tels que Joao Neves s'est permis une petite réflexion qui n'a pas du tout plu au Portugal. La situation est complètement différente par rapport à Lionel Messi en Argentine. « On est tous unanimes pour dire que Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial depuis sa création. Si le poids de Cristiano Ronaldo est immense, en équipe nationale, même si son aura reste toujours exceptionnelle, ses performances ne sont plus à la hauteur. Il y a une armée de soldats au service de Messi en Argentine, et ce n'est pas le cas avec le Portugal. Je ne ressens pas ça dans le lien de Cristiano Ronaldo avec ses coéquipiers » déclare Emmanuel Petit dans Rothen s'enflamme sur RMC.
« Ce cas-là risque d'exploser »
Toujours aligné même si de nombreux observateurs se questionnent sur sa légitimité, Cristiano Ronaldo devra se rattraper pour éviter de nouvelles critiques. Pour Emmanuel Petit, il n'est plus capable d'évoluer à un si haut niveau. « Bien sûr que la communication de Neves est vraiment maladroite, mais ça fait des années que ce sujet est sur la table et que tout le monde le balance d'un revers de la main, parce qu'ils flippent tous des conséquences que ça peut avoir en termes de communication et d'image. Tous les sélectionneurs qui se sont succédés ont tous eu à un moment donné cette question posée sur la table, et jamais, on n'a voulu l'aborder. Ça annihile le débat qui, pour moi, est essentiel et qui est ailleurs que sur la polémique qu'on est en train de voir avec Neves. Le réel problème aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, et je me fiche de savoir s'il joue titulaire ou s'il rentre en cours de jeu, c'est il ne peut pas jouer 90 minutes. C'est mon avis. Ce cas-là risque d'exploser » poursuit-il.