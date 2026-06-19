«On va attendre la police» : Un contrôle de billet a failli mal tourner parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé !

Parmi les meilleurs joueurs du monde depuis dix ans, Kylian Mbappé est rapidement devenu une référence à l'échelle du sport français même à ses débuts. L'attaquant du Real Madrid a une notoriété immense à l'internationale également et forcément, il est difficile de croire au premier abord qu'il peut exister des homonymes possédant les mêmes prénom et nom.
Il arrive parfois de retrouver des personnes dans la vie de tous les jours qui possèdent le même prénom et le même nom de famille qu'une star bien connue. Cela peut donner lieu parfois à des situations insolites quand il faut donner son identité. C'est justement l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kylian Mbappé et qui raconte une mésaventure lors d'un contrôle dans les transports en commun.
Kylian Mbappé face aux contrôleurs
Dans une interview au média Pluriel, Oumar Diawara a reçu un jeune homme de 18 ans nommé Kylian Mbappé, comme la star du ballon rond. Forcément, la vie quotidienne peut parfois donner lieu à des situations un peu intrigantes. « Je m’appelle Kylian Mbappé. C’est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Un jour, je tombe sur les contrôleurs, sauf que je n’avais plus de batterie et je n’avais pas mon Pass Navigo, je l’avais complètement oublié. Ils me demandent mon nom et mon prénom. Du coup, je leur dis, "Kylian Mbappé." » explique-t-il.
« On va attendre la police si tu continues à nous mentir »
Dans les transports en commun, les contrôles sont fréquents et certains n'hésitent pas à donner un faux nom pour éviter une amende. La patience des contrôleurs peut être rapidement mise à rude épreuve. « Il y a un mec qui commence à s’énerver. Il me dit : "on n’a pas le temps pour tes blagues" et il me parle mal. Je leur explique calmement. Ils ne voulaient rien savoir et ils me disaient : "on va attendre la police si tu continues à nous mentir" » poursuit le jeune Kylian Mbappé.