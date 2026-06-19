«On va attendre la police» : Un contrôle de billet a failli mal tourner parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parmi les meilleurs joueurs du monde depuis dix ans, Kylian Mbappé est rapidement devenu une référence à l'échelle du sport français même à ses débuts. L'attaquant du Real Madrid a une notoriété immense à l'internationale également et forcément, il est difficile de croire au premier abord qu'il peut exister des homonymes possédant les mêmes prénom et nom.

Il arrive parfois de retrouver des personnes dans la vie de tous les jours qui possèdent le même prénom et le même nom de famille qu'une star bien connue. Cela peut donner lieu parfois à des situations insolites quand il faut donner son identité. C'est justement l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kylian Mbappé et qui raconte une mésaventure lors d'un contrôle dans les transports en commun.

Kylian Mbappé face aux contrôleurs Dans une interview au média Pluriel, Oumar Diawara a reçu un jeune homme de 18 ans nommé Kylian Mbappé, comme la star du ballon rond. Forcément, la vie quotidienne peut parfois donner lieu à des situations un peu intrigantes. « Je m’appelle Kylian Mbappé. C’est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Un jour, je tombe sur les contrôleurs, sauf que je n’avais plus de batterie et je n’avais pas mon Pass Navigo, je l’avais complètement oublié. Ils me demandent mon nom et mon prénom. Du coup, je leur dis, "Kylian Mbappé." » explique-t-il.