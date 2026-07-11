Mercato - L’OM a un problème avec Lorenzi : «C’est pour ça que Benatia est toujours là…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, il faut absolument vendre cet été. En effet, la situation est critique pour le club phocéen qui doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et réduire sa masse salariale. Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif marseillais, a donc du pain sur la planche, mais voilà que ça ne serait pas un hasard si Medhi Benatia continue de donner un coup de main à l’OM. Explications.

A l’issue de la saison, Medhi Benatia a officiellement quitté ses fonctions à l’OM. Mais voilà qu’en cette période de mercato, le Marocain dépanne encore le club phocéen. « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. A partir du moment où les choses sont claires, que ce n'est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu'il peut nous apporter », avait expliqué Stéphane Richard, nouveau président de l’OM. Et si Benatia est encore impliqué à Marseille, c’est notamment parce que son successeur, Grégory Lorenzi, ne serait pas le mieux placé pour gérer la situation actuelle.

« Il n’a pas les réseaux » A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a noté un problème chez Grégory Lorenzi qui justifie la présence de Medhi Benatia à l’OM. C’est ainsi qu’il a expliqué : « Il faut savoir que Lorenzi, qui est arrivé pour faire cette liquidation des stocks, ce n’est pas le meilleur. Lorenzi, comme là il n’y a pas véritablement de recrues à avoir, il faut surtout liquider, il n’a pas les réseaux pour Greenwood à Fenerbahce. C’est pour ça que Benatia est toujours là, pour aider le club à liquider certains joueurs ».