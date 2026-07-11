OM : L'annonce très inquiétante de Daniel Riolo pour les prochains mercatos...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses et éviter de nouvelles sanctions de l'UEFA et de la DNCG, l'OM devrait vivre des mois compliqués. Et pour cause, Daniel Riolo annonce que la situation est bien catastrophique à Marseille qui s'apprête à connaître plusieurs mercatos compliqués.

Il y a quelques jours, Stéphane Richard annonçait une sacrée cure d'austérité pour le mercato de l'OM. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale », confiait le président marseillais dans les colonnes de La Provence. Et pour Daniel Riolo, la situation s'annonce compliquée pour très longtemps.

Riolo annonce plusieurs mercatos compliqués « Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value. Plus-value, c’est énorme. Autant vous dire qu’à partir de maintenant, tout ce que vous lirez sur untel va venir ou untel va partir, tout sera bidon. Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.