«Ce serait bien» : Un joueur du PSG ouvre la porte à un transfert à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'un prêt d'une saison à Braga, Gabriel Moscardo a de nouveau quitté le PSG, cette fois-ci en direction de l'Espanyol Barcelone. Le milieu de terrain est prêté sans option d'achat, ce qui ne l'empêche toutefois pas de se projeter définitivement au sein du club catalan à l'issue de son prêt.

Recruté pour environ 20M€ durant le mois de janvier 2024, Gabriel Moscardo enchaîne les prêts. Après Reims et Braga, le milieu de terrain brésilien a rejoint l'Espanyol Barcelone où il est une nouvelle fois prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Et il n'écarte pas la possibilité d'y rester définitivement.

Moscardo ne ferme pas la porte à un transfert définitif à l'Espanyol « J’ai fait la connaissance de l’équipe aujourd’hui et j’ai déjà vu de grands joueurs ; on voit bien que c’est une excellente équipe et que nous pouvons nous battre pour les premières places. Je suis content et j’ai hâte de retourner dès demain au centre d’entraînement, de m’entraîner davantage et de mieux m’intégrer », confie-t-il en conférence de presse avant d'être interrogé sur la possibilité d'être transféré définitivement à l'Espanyol à l'issue de son prêt.