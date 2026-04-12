Ousmane Dembélé : Tensions avant le PSG, le transfert improbable qu'il réclamait !

En 2023, sans le savoir, Ousmane Dembélé allait changer sa trajectoire de carrière en s’engageant en faveur du PSG. Formé au Stade Rennais, le Ballon d’Or 2025 a connu des tensions autour de son avenir au sein du club breton. L’attaquant français a même envisagé un transfert totalement improbable au début de sa carrière. Explications.
En septembre 2025, Ousmane Dembélé entrait définitivement dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or. Devenu un véritable tueur au PSG, le Français a marqué l’histoire de la Ligue 1 dès la saison 2015-2016, en réalisant une année exceptionnelle avec le Stade Rennais. Mais tout n’a pas été rose dans le passage de Dembélé en Bretagne. Comme l’a relaté So Foot en 2025, de fortes tensions existaient autour de l’avenir du joyau français lors de ses débuts en professionnel.
« Ousmane s’est mis en tête de quitter Rennes »
En effet, Rennes n’a pas été loin de perdre sa pépite. La raison ? L’entraîneur de l’époque, Philippe Montanier, hésitait à faire monter Dembélé avec les pros comme le raconte Yannick Menu pour le magazine. « Son contrat professionnel a été signé après plusieurs semaines de très forte contrariété. On n’était plus capable de le faire progresser en espoirs, c’était le moment de le faire monter avec les pros, mais Montanier a refusé en expliquant qu’il était trop frêle. À ce moment-là, Ousmane s’est mis en tête de quitter Rennes. Le club a mal géré la situation, il s’est crispé, alors que c’est un pied de nez à toutes nos croyances dans la formation des attaquants modernes », raconte l’ancien directeur du centre de formation rennais.
Un transfert vers l’Autriche envisagé
So Foot explique ensuite que le futur Ballon d’Or a envisagé de signer… au RB Salzbourg en Autriche afin de rejoindre notamment son ami Dayot Upamecano. Finalement, le Stade Rennais finira par faire confiance à Ousmane Dembélé, qui impressionnera dès ses débuts. « Ça demande beaucoup de force de caractère de revendiquer de pouvoir s’entraîner avec les pros et, derrière, d’assurer. Il se savait observé par le staff et les joueurs pros, mais quand il est rentré dans l’équipe, il n’en est plus jamais ressorti », souligne Yannick Menu.