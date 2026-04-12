Ousmane Dembélé : Tensions avant le PSG, le transfert improbable qu'il réclamait !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, sans le savoir, Ousmane Dembélé allait changer sa trajectoire de carrière en s’engageant en faveur du PSG. Formé au Stade Rennais, le Ballon d’Or 2025 a connu des tensions autour de son avenir au sein du club breton. L’attaquant français a même envisagé un transfert totalement improbable au début de sa carrière. Explications.

En septembre 2025, Ousmane Dembélé entrait définitivement dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or. Devenu un véritable tueur au PSG, le Français a marqué l’histoire de la Ligue 1 dès la saison 2015-2016, en réalisant une année exceptionnelle avec le Stade Rennais. Mais tout n’a pas été rose dans le passage de Dembélé en Bretagne. Comme l’a relaté So Foot en 2025, de fortes tensions existaient autour de l’avenir du joyau français lors de ses débuts en professionnel.

Et Ousmane Ballon d'Or 💫 pic.twitter.com/DM4dlVIC9s — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 5, 2026

« Ousmane s’est mis en tête de quitter Rennes » En effet, Rennes n’a pas été loin de perdre sa pépite. La raison ? L’entraîneur de l’époque, Philippe Montanier, hésitait à faire monter Dembélé avec les pros comme le raconte Yannick Menu pour le magazine. « Son contrat professionnel a été signé après plusieurs semaines de très forte contrariété. On n’était plus capable de le faire progresser en espoirs, c’était le moment de le faire monter avec les pros, mais Montanier a refusé en expliquant qu’il était trop frêle. À ce moment-là, Ousmane s’est mis en tête de quitter Rennes. Le club a mal géré la situation, il s’est crispé, alors que c’est un pied de nez à toutes nos croyances dans la formation des attaquants modernes », raconte l’ancien directeur du centre de formation rennais.