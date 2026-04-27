«On a pris des heures de colle à gogo» : Quand Ousmane Dembélé était puni parce qu'il jouait au foot !

Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont passé une partie de leur enfance ensemble, et ce, dans le quartier de la Madeleine à Evreux (Eure). Lorsqu'ils étaient dans le même collège, ils jouaient au foot dans la cour de récréation, et ce, même si c'était interdit. Ce qui leur a valu « des heures de colle à gogo ».
Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont grandi ensemble dans la ville d'Evreux (Eure). En effet, les deux footballeurs professionnels ont passé une partie de leur enfance dans le quartier de la Madeleine. D'ailleurs, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont fréquenté le même collège. Toutefois, leur cohabitation n'aura duré que quelques semaines, soit entre la rentrée 2010 et le départ de la star du PSG pour Rennes (Ille-et-Vilaine). Ousmane Dembélé ayant déménagé au cours de sa 5ème, alors que Dayot Upamecano venait d'entrer en 6ème.
«On n’avait pas le droit au foot dans la cour»
Dans la classe d’Ousmane Dembélé à cette époque, Pierre Junior Ndong a raconté les parties de football « clandestines » dans la cour de récréation avec Dayot Upamecano. « Au collège Georges-Politzer, on n’avait pas le droit au foot dans la cour, alors on essayait de jouer discrètement avec une balle de tennis. Mais on se faisait tout le temps pincer. On a tous pris des heures de colle à gogo à cause de ça, eux deux compris », a-t-il confié lors d'un entretien accordé au Parisien.
«On se faisait tout le temps pincer»
Coéquipiers en équipe de France, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano seront adversaires en Ligue des Champions. En effet, le PSG va se frotter au Bayern en demi-finale de la C1. D'une part, le club de la capitale va recevoir l'écurie bavaroise au Parc des Princes de Paris ce mardi. D'autre part, le PSG va se déplacer à l'Allianz Arena de Munich le mercredi 6 mai. Reste à savoir qui d'Ousmane Dembélé ou de Dayot Upamecano remportera ce bras de fer pour une place en finale de la Ligue des Champions, programmée le 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest (Hongrie).