«On a pris des heures de colle à gogo» : Quand Ousmane Dembélé était puni parce qu'il jouait au foot !

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont passé une partie de leur enfance ensemble, et ce, dans le quartier de la Madeleine à Evreux (Eure). Lorsqu'ils étaient dans le même collège, ils jouaient au foot dans la cour de récréation, et ce, même si c'était interdit. Ce qui leur a valu « des heures de colle à gogo ».

Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont grandi ensemble dans la ville d'Evreux (Eure). En effet, les deux footballeurs professionnels ont passé une partie de leur enfance dans le quartier de la Madeleine. D'ailleurs, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont fréquenté le même collège. Toutefois, leur cohabitation n'aura duré que quelques semaines, soit entre la rentrée 2010 et le départ de la star du PSG pour Rennes (Ille-et-Vilaine). Ousmane Dembélé ayant déménagé au cours de sa 5ème, alors que Dayot Upamecano venait d'entrer en 6ème.

Mercato - PSG : Le transfert réclamé sur RMC pour venir remplacer Ousmane Dembélé https://t.co/6XrBMHOS3b — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«On n’avait pas le droit au foot dans la cour» Dans la classe d’Ousmane Dembélé à cette époque, Pierre Junior Ndong a raconté les parties de football « clandestines » dans la cour de récréation avec Dayot Upamecano. « Au collège Georges-Politzer, on n’avait pas le droit au foot dans la cour, alors on essayait de jouer discrètement avec une balle de tennis. Mais on se faisait tout le temps pincer. On a tous pris des heures de colle à gogo à cause de ça, eux deux compris », a-t-il confié lors d'un entretien accordé au Parisien.