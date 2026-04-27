Ni Dembélé, ni Greenwood… Samir Nasri se prononce sur le meilleur joueur de la saison en Ligue 1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la fin de saison approche, ça va bientôt donc être le temps des récompenses. Qui sera notamment sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1 ? Qui succèdera à Ousmane Dembélé, lauréat la saison dernière ? Le numéro 10 du PSG est le favori de beaucoup, mais pas de Samir Nasri en revanche, qui a plébiscité un autre joueur qui n’est d’ailleurs pas Mason Greenwood.

En route pour remporter un nouveau titre de champion de France, le PSG a été porté par son collectif et ses individualités. On pense bien évidemment à Ousmane Dembélé. Embêté par des blessures en début de saison, le numéro 10 parisien affiche une grande forme en cette dernière ligne droite. De quoi faire un prétendant à sa propre succession en tant que meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Mercato - PSG : Le transfert réclamé sur RMC pour venir remplacer Ousmane Dembélé https://t.co/6XrBMHOS3b — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Ousmane a raté trop de temps. Mason est trop irrégulier » Sur le plateau du Late Football Club, il a été question de l’identité du meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison. Le débat portait alors sur Florian Thauvin. Mais voilà que Samir Nasri ne met pas le joueur du RC Lens au sommet, préférant alors un autre joueur des Sang et Or en la personne de Mamadou Sangaré. « Thauvin est-il le meilleur joueur de la saison en Ligue 1 ? Non. Déjà, je tiens à souligner qu’il fait une très grande saison. Il est en grande partie responsable des très bons résultats du RC Lens, mais déjà pour moi, le meilleur joueur de l’équipe de Lens cette saison c’est Sangaré. Ce n’est pas Thauvin. C’est pour ça que je ne peux pas le mettre meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Mais je trouve sa saison très très bonne. Ousmane Dembélé ? Non, je ne pense pas. Ousmane a raté trop de temps. Greenwood ? Mason est trop irrégulier », a fait savoir Samir Nasri, qui place donc Sangaré au-dessus de tout le monde dont Ousmane Dembélé et Mason Greenwood.