Bagarre en pleine rue avec un supporter : Un ancien joueur de Ligue 1 fait scandale !

Axel Cornic

La 30e journée de Ligue 1 a été riche en rebondissements, avec la course à la qualification pour la Ligue des Champions qui est totalement relancée. Mais il s’est également passé des choses à l’étranger et notamment en Serie A, où un attaquant bien connu du côté de l’Olympique Lyonnais a défrayé la chronique.

C’est un nouveau week-end de sport très chargé qui s’est terminé et c’est également le cas pour certains anciens de Ligue 1. Passé par l’OL entre janvier 2024 et janvier 2025, Gift Orban se retrouve en effet au centre d’une grosse polémique en Serie A, après la défaite de son équipe de l’Hellas Verona contre l’AC Milan (0-1).

Gift Orban s'est battu dans la rue contre un fan qui aurait tapé sa voiture 😡👊pic.twitter.com/yML4XK87Fh — Vibes Foot (@VibesFoot) April 20, 2026

Orban se bat avec ses propres supporters Dans des images captées par Telenuovo, on voit en effet l’attaquant nigérian quitter le stade Marcantonio-Bentegodi, ne s’arrêtant pas pour signer des autographes à ses propres supporters... qui pour manifester leur colère ont finalement tapé sur sa voiture. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir Gift Orban de ses gonds, puisqu’il est descendu et a carrément attaqué l’un des présumés coupables, créant une véritable bagarre en pleine rue. D’autre supporter et même des membres de la police italienne ont dû intervenir pour calmer la situation, mais les images de ce dérapage font évidemment le tour des réseaux sociaux.