«Lamentable» : Pierre Ménès craque après un match de Ligue 1

Pierrick Levallet

Malgré les affaires d’agression sexuelle dont il a fait l’objet il y a quelques temps, Pierre Ménès reste une voix importante dans le panel audiovisuel du football français. L’ancien consultant de Canal + est notamment connu pour son franc-parler. Et il s’est illustré par un nouveau craquage après un match de Ligue 1 ces dernières heures.

Ennuyé par de sérieuses affaires d’agression sexuelle il y a quelques années, Pierre Ménès est malgré tout encore énormément suivi. L’ancien chroniqueur de Canal + est toujours une voix importante du monde audiovisuel du football français. Le journaliste est réputé pour donner son opinion sans détour. Il s’est d’ailleurs illustré par un nouveau craquage après un match de Ligue 1.

Le tournant du match ?



Après consultation de la VAR... pas de penalty ❌#AJAFCN pic.twitter.com/UHy1yeFB8n — L1+ (@ligue1plus) April 11, 2026

Pierre Ménès s'agace après un match de Ligue 1 Pierre Ménès n’a en effet que peu apprécié le match nul entre l’AJ Auxerre et le FC Nantes de ce samedi. « C’est horrible » a lancé le journaliste sur son compte X. « Match de merde. Lamentable » a également réagi l’ancien partenaire de Hervé Mathoux dans le Canal Football Club. Il faut dire que la rencontre entre les hommes de Christophe Pélissier et ceux de Vahid Halilhodzic s’est terminée sur un modeste 0-0 qui n’arrange aucune des deux équipes dans la course au maintien.