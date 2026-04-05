«Dégoûté» après un match de Ligue 1 : Pierre Ménès lâche un coup de gueule

Alors que la 28ème journée a débuté vendredi soir avec la victoire du PSG face à Toulouse, elle a continué ce samedi avec les rencontres entre Strasbourg et Nice, Brest et Rennes ainsi que le LOSC et Lens. Journaliste sportif, Pierre Ménès était devant sa télévision pour assister à ces matchs et voilà que ce qu’il a pu voir lors d’un match l’a fait sortir de ses gonds.
8ème de Ligue 1, Strasbourg n’a pas vraiment été inquiété ce samedi après-midi à domicile face à l’OGC Nice. Le RCSA s’est imposé face aux Aiglons (3-1). Mais voilà que malgré cette victoire à La Meineau, il y a des choses à dire. Pierre Ménès a ainsi pris la parole ce dimanche sur ses réseaux sociaux pour pousser un gros coup de gueule après ce qu’il a pu voir en marge de ce match de Strasbourg.
« J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu »
« Coup de gueule de Pâques. J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu dans le kop hier. Une banderole ridicule sur Panichelli déployée alors que la tribune n’était même pas pleine. Une autre pour se plaindre des reports ce qui est un incroyable csc contre le club qui ne va pas jouer à Brest qui pour mieux préparer le double affrontement contre Mayence . C’est vrai nos clubs brillent tellement en coupe d’Europe que c’est vraiment inutile de les aider quand on le peut », a commencé par écrire Pierre Ménès. Et le journaliste ne s’est pas arrêté là…
« Je suis dépité en colère parce qu’au club personne ne mérite ça »
Un autre moment à particulièrement embêté Pierre Ménès qui a fait savoir : « Et puis le pompon : l’entrée d’Emegha conspuée par le kop qui a essayé de faire une ridicule diversion en lançant un « aux armes « au même moment . Mais ça doit être normal de siffler un de ses propres joueurs. Depuis bientôt 2 ans les ub et leurs complices ont détruit l’ambiance à la meinau et ils en sont fiers . Tellement fiers qu’ils vont aller à Londres soutenir les supporters de Chelsea dans une manif anti blueco. . La pour le coup bizarrement ça ne les gêne pas d’être les petits frères… ». L’ancienne figure du Canal Football Club a ensuite conclu en postant : « Ha au fait le Racing n’avait jamais pas marqué autant de buts depuis 1975 et n’avait pas joué une demi de coupe depuis 45 ans et un quart de coupe d’Europe depuis 40 ans. Tout ça avec leur grève de merde pendant les 15 premières minutes. Je suis dépité en colère parce qu’au club personne ne mérite ça. Ni le staff ni les joueurs ni les dirigeants ».