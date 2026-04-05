«Dégoûté» après un match de Ligue 1 : Pierre Ménès lâche un coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la 28ème journée a débuté vendredi soir avec la victoire du PSG face à Toulouse, elle a continué ce samedi avec les rencontres entre Strasbourg et Nice, Brest et Rennes ainsi que le LOSC et Lens. Journaliste sportif, Pierre Ménès était devant sa télévision pour assister à ces matchs et voilà que ce qu’il a pu voir lors d’un match l’a fait sortir de ses gonds.

8ème de Ligue 1, Strasbourg n’a pas vraiment été inquiété ce samedi après-midi à domicile face à l’OGC Nice. Le RCSA s’est imposé face aux Aiglons (3-1). Mais voilà que malgré cette victoire à La Meineau, il y a des choses à dire. Pierre Ménès a ainsi pris la parole ce dimanche sur ses réseaux sociaux pour pousser un gros coup de gueule après ce qu’il a pu voir en marge de ce match de Strasbourg.

«Ousmane Dembélé a une statistique extraordinaire» au PSG : Pierre Ménès n'en revient toujours pas ! https://t.co/AtzyKW91BP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu » « Coup de gueule de Pâques. J’en profite pour exprimer tout le dégoût que m’a inspiré ce que j’ai vu et entendu dans le kop hier. Une banderole ridicule sur Panichelli déployée alors que la tribune n’était même pas pleine. Une autre pour se plaindre des reports ce qui est un incroyable csc contre le club qui ne va pas jouer à Brest qui pour mieux préparer le double affrontement contre Mayence . C’est vrai nos clubs brillent tellement en coupe d’Europe que c’est vraiment inutile de les aider quand on le peut », a commencé par écrire Pierre Ménès. Et le journaliste ne s’est pas arrêté là…