Un champion du monde insulté en Ligue 1 : La séquence qui agace ce célèbre consultant !

Pierrick Levallet

La 28e journée de Ligue 1 a été la scène d’un moment plutôt désagréable pour un champion du monde. Ce dernier a été victime de propos insultants dans le championnat de France. Et la séquence n’a pas manqué d’agacer un célèbre consultant, qui ne s’est pas privé d’exprimer ce qu’il en pensait.

Cette 28e journée de Ligue 1 se clôture ce dimanche soir. Et un champion du monde va sans doute s’en souvenir. Ce dernier a en effet été victime de propos insultants de la part de certains supporters dans le championnat de France. Et la séquence a particulièrement agacer un célèbre consultant, qui ne s’est pas empêcher de monter au créneau pour le joueur.

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«Il faudrait passer à autre chose» Pierre Ménès n’a en effet que très peu apprécié les insultes proférées à l’encontre de Florian Thauvin lors de la victoire du LOSC face au RC Lens ce samedi soir (3-0). « Il est évident que sur le plan de l’agressivité, les Lensois ont totalement raté leur match, avec une première période interminable entre le premier arrêt de Letexier parce que la VAR ne pouvait pas fonctionner à cause des fumigènes. Quand je dis que les fumigènes, ça fait chier tout le monde... Ce n’est pas bien grave. Puis un deuxième arrêt de Letexier cette fois pour des chants insultants sur Florian Thauvin. Il faudrait passer à autre chose parce que je rappelle que Thauvin a joué zéro minute avec le LOSC donc cette inimitée dont il est victime est totalement exagérée » a-t-il lancé sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.