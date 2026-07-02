OM : Samir Nasri attend un «miracle» pour Bruno Genesio !

Alexis Brunet

Mercredi, l’OM a officiellement annoncé l’arrivée de Bruno Genesio à la tête de son équipe première. Le technicien français aura la lourde tâche de relever le club phocéen qui sort d’une saison très compliquée. Samir Nasri a confiance en l’ancien entraîneur lillois, et il attend que ce dernier réalise un miracle compte tenu des difficultés financières de la formation olympienne.

« J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. » Par ces mots, Bruno Genesio a officiellement lancé son aventure à la tête de l’OM. Le technicien de 59 ans a été annoncé mercredi et il prend la place d’Habib Beye qui n’aura pas réussi à répondre aux attentes. Un vaste chantier attend l’ancien coach lillois, qui va devoir faire retrouver les sommets à Marseille, qui a terminé à la cinquième place cette saison.

Samir Nasri attend un miracle de la part de Genesio Longtemps annoncé comme un possible adjoint de Bruno Genesio à l’OM, Samir Nasri a donné son avis sur l’arrivée de l’ancien entraîneur lillois à Marseille. Ce dernier a confiance, mais il estime que le nouveau coach olympien va devoir réaliser un miracle. « C’est un choix que j’approuve. Quelqu’un qui a fait ses preuves dans le championnat de France. Quelqu’un qui, j’espère, va pouvoir apporter un peu de sérénité et de calme, même si c’est un faux calme Bruno Genesio. Je fais confiance, en plus il arrive souvent à faire des miracles avec peu, avec une équipe faite de bric et de broc. Et là, compte tenu des sanctions un petit peu financières à l’encontre de l’OM, il va devoir faire un petit miracle, donc je lui souhaite bonne chance », a déclaré à Canal+ l’ancien joueur de l’équipe de France.