Zinedine Zidane : Jérôme Rothen le réclame dans une autre équipe que la France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq ans après son départ du Real Madrid, le retour de Zinedine Zidane sur un banc approche à grands pas. Sauf grosse surprise, il devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, mais Jérôme Rothen semble peut-être pencher pour une autre destination.

12 ans après, l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France prendra fin l’été prochain. Le technicien français quittera son poste après la Coupe du monde, très certainement pour laisser sa place à Zinedine Zidane, et une sacrée opportunité pourrait s’offrir à lui puisque, d’après les informations de RMC Sport, il serait dans la short-list du Real Madrid.

Zidane - Deschamps : La folle théorie sur le prochain sélectionneur de l’équipe de France https://t.co/jhY7NnU879 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Je vais faire une pétition pour mettre Zizou au Real» Si la fin de la saison sera bien évidemment décisive, Alvaro Arbeloa n’est pas certain d’être toujours l’entraîneur de la Casa Blanca la saison prochaine et les Merengue penseraient, entre autres, à Didier Deschamps. L’identité du prochain entraîneur du Real Madrid a justement fait l’objet d’un débat ce mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Non mais Arbeloa… Ramenez-nous Zizou à la tête du Real », a déclaré Jérôme Rothen. « Vivement que Deschamps arrive au Real Madrid ? Ah non. Je vais faire une pétition pour mettre Zizou au Real. »