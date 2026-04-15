Zinedine Zidane : Jérôme Rothen le réclame dans une autre équipe que la France ?

Cinq ans après son départ du Real Madrid, le retour de Zinedine Zidane sur un banc approche à grands pas. Sauf grosse surprise, il devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, mais Jérôme Rothen semble peut-être pencher pour une autre destination.
12 ans après, l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France prendra fin l’été prochain. Le technicien français quittera son poste après la Coupe du monde, très certainement pour laisser sa place à Zinedine Zidane, et une sacrée opportunité pourrait s’offrir à lui puisque, d’après les informations de RMC Sport, il serait dans la short-list du Real Madrid.
«Je vais faire une pétition pour mettre Zizou au Real»
Si la fin de la saison sera bien évidemment décisive, Alvaro Arbeloa n’est pas certain d’être toujours l’entraîneur de la Casa Blanca la saison prochaine et les Merengue penseraient, entre autres, à Didier Deschamps. L’identité du prochain entraîneur du Real Madrid a justement fait l’objet d’un débat ce mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Non mais Arbeloa… Ramenez-nous Zizou à la tête du Real », a déclaré Jérôme Rothen. « Vivement que Deschamps arrive au Real Madrid ? Ah non. Je vais faire une pétition pour mettre Zizou au Real. »
«J’ai entendu Diallo, c’est pas fait encore»
« Non, il n’est pas pris. Pourquoi pas Deschamps ? Didier non…. Je préfère Zizou au Real », a enchaîné l’ancien joueur du PSG. S’il pense que Didier Deschamps « ira » si le Real Madrid le contact, Jérôme Rothen a continué d’insister avec Zinedine Zidane : « Et Zidane non ? ». Quand il lui a été signifié qu’il devrait très certainement devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, il a ajouté : « Ah bon ? Mais t’es sûr l’équipe de France ? Parce que j’ai entendu (Philippe) Diallo, c’est pas fait encore. Il a vu cinq personnes il a dit. » Une référence aux propos du président de la FFF le mois dernier, quand il indiquait au Figaro avoir reçu « moins de cinq » candidatures et qu’il connaissait déjà le nom du futur sélectionneur, sans pour autant nommer Zinedine Zidane, bien qu’il y ait très peu de suspense dans ce dossier.