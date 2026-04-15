Mercato - OM : Un départ en vue ? L’intrigante annonce pour l’avenir d’Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À cinq matchs de la fin de la saison, l’OM est toujours dans la course afin de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions, qui sera très certainement décisive pour l’avenir d’Habib Beye. Toutefois, un observateur a laissé entendre que même cela pourrait ne pas être suffisant pour le voir rester à Marseille.

Nommé entraîneur de l’OM le 18 février dernier, Habib Beye va bientôt voir celui qui l’a recruté s’en aller. Comme l’a de nouveau confirmé Frank McCourt vendredi dernier en conférence de presse, Medhi Benatia partira à la fin de la saison et le club est actuellement à la recherche d’un nouveau directeur sportif, qui pourrait choisir un autre entraîneur, comme semble le penser Marc Libbra.

OM - Nouveau directeur sportif : Contacts révélés pour le remplaçant de Benatia ! https://t.co/syg4s99n1f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Ça ne semble pas être la direction prise par le club» « Mon regard sur le travail d’Habib Beye et ses principes ? Quand il est arrivé, j’ai juste dit qu’il fallait que ce soit lui aussi en août pour assurer une certaine continuité. Aujourd’hui, ça ne semble pas être la direction prise par le club… Mais à quel moment va-t-on construire ? Le pari n’est pas bon. Habib n’a pas choisi les joueurs, le président a disparu et c’est Benatia, qui partira dans deux mois, qui l’a fait venir. J’ai juste envie de lui souhaiter bon courage. Et puis, de toute façon, il faut prendre ce qu’il y a à prendre », a déclaré Marc Libbra, dans un entretien accordé à La Provence.