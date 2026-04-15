Mercato - OM : Un départ en vue ? L’intrigante annonce pour l’avenir d’Habib Beye

À cinq matchs de la fin de la saison, l’OM est toujours dans la course afin de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions, qui sera très certainement décisive pour l’avenir d’Habib Beye. Toutefois, un observateur a laissé entendre que même cela pourrait ne pas être suffisant pour le voir rester à Marseille.
Nommé entraîneur de l’OM le 18 février dernier, Habib Beye va bientôt voir celui qui l’a recruté s’en aller. Comme l’a de nouveau confirmé Frank McCourt vendredi dernier en conférence de presse, Medhi Benatia partira à la fin de la saison et le club est actuellement à la recherche d’un nouveau directeur sportif, qui pourrait choisir un autre entraîneur, comme semble le penser Marc Libbra.
«Ça ne semble pas être la direction prise par le club»
« Mon regard sur le travail d’Habib Beye et ses principes ? Quand il est arrivé, j’ai juste dit qu’il fallait que ce soit lui aussi en août pour assurer une certaine continuité. Aujourd’hui, ça ne semble pas être la direction prise par le club… Mais à quel moment va-t-on construire ? Le pari n’est pas bon. Habib n’a pas choisi les joueurs, le président a disparu et c’est Benatia, qui partira dans deux mois, qui l’a fait venir. J’ai juste envie de lui souhaiter bon courage. Et puis, de toute façon, il faut prendre ce qu’il y a à prendre », a déclaré Marc Libbra, dans un entretien accordé à La Provence.
«Laissons-le faire son travail, chaque chose en son temps»
Invité sur RTL mardi matin, Stéphane Richard a été interrogé sur l’avenir d’Habib Beye, repoussant le sujet à la fin de la saison : « Il vient de prendre ses fonctions, avec un objectif clair de bien finir la saison, avec les enjeux que l’on connaît autour d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Laissons-le faire son travail, chaque chose en son temps. » Sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien sénégalais devra très certainement réussir à qualifier l’OM directement en Ligue des champions pour conserver son poste.