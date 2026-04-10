Zidane : Le mercato s’annonce agité pour l’un de ses fils !

Alexis Brunet

Dans la famille Zidane, il n’y a pas que le père Zinédine qui est connu. Les fils de l’ancien entraîneur du Real Madrid jouent aussi au football et pour l’un d’entre eux le mercato estival s’annonce agité car son club actuel envisagerait de le laisser partir à l’issue de la saison.

L’été s’annonce plus qu’agité pour Zinédine Zidane. Actuellement libre de tout contrat, le champion du monde 1998 devrait prochainement retrouver un banc. En effet, Didier Deschamps quittera l’équipe de France après la Coupe du monde et Zizou est annoncé comme le grand favori pour lui succéder. Toutefois, pour le moment rien n’est officiel et aucune annonce ne sera faite avant la fin du mondial, comme l’a déclaré dernièrement Philippe Diallo, le président de la FFF.

🚨🏟️ Zinedine Zidane, at the Bernabéu tonight for Real Madrid vs FC Bayern.



As revealed months ago, he’s expected to become next France head coach after the World Cup 2026. 🇫🇷 pic.twitter.com/A7dbzaDZ9R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Elyaz Zidane va devoir se trouver un nouveau club Pour Elyaz Zidane aussi, l’été s’annonce mouvementé. Contrairement à son père, le joueur de 20 ans va lui se retrouver libre de tout contrat car, selon El Chiringuito, son club du Betis Séville aurait décidé de ne pas lui faire de proposition de prolongation de contrat. Le défenseur va donc devoir se trouver un nouveau challenge, lui qui n’a pour le moment jamais évolué avec l’équipe professionnelle du club espagnol et qui a dû se contenter de 33 apparitions avec la réserve depuis son arrivée il y a deux ans et demi.