Yan Diomandé : Le PSG prêt à sacrifier un de ses joueurs pour boucler le transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant annoncé pour le moment la venue d’Alessandro Longoni, le PSG avance sur plusieurs gros dossiers lors de ce mercato estival. C’est notamment le cas de Yan Diomandé. Alors qu’il a été révélé que le club de la capitale s’était d’ores et déjà mis d’accord avec l’Ivoirien, il faut désormais en faire de même avec le RB Leipzig. Mais encore faut-il trouver la bonne formuler pour convaincre le club allemand.

En quête désormais d’une troisième Ligue des Champions consécutive, le PSG veut se renforcer cet été, notamment dans le secteur offensif. Visiblement, le club de la capitale serait tombé sous le charme de Yan Diomandé, qui aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Si le PSG veut faire venir l’Ivoirien, il faut désormais trouver un terrain d’entente avec le RB Leipzig, qui a jusqu’à présent assuré que Diomandé ne partirait pas. Mais voilà qu’à Paris, on chercherait tous les moyens possibles pour faire changer cette position.

Un joueur du PSG échangé contre Diomandé ? Selon les informations d’Abdellah Boulma, les discussions sont actuellement toujours en cours entre le PSG et le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Les deux clubs parviendront-ils à se mettre d’accord ? Différentes formules seraient visiblement à l’étude à l’occasion de ces échanges et voilà que l’une d’entre elles comprendrait un joueur du PSG en plus d’une indemnité de transfert. Un Parisien prendra-t-il alors la direction de Leipzig dans le cadre de l’opération Diomandé ?