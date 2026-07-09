Yan Diomandé : Le PSG prêt à sacrifier un de ses joueurs pour boucler le transfert ?

Ayant annoncé pour le moment la venue d’Alessandro Longoni, le PSG avance sur plusieurs gros dossiers lors de ce mercato estival. C’est notamment le cas de Yan Diomandé. Alors qu’il a été révélé que le club de la capitale s’était d’ores et déjà mis d’accord avec l’Ivoirien, il faut désormais en faire de même avec le RB Leipzig. Mais encore faut-il trouver la bonne formuler pour convaincre le club allemand.
En quête désormais d’une troisième Ligue des Champions consécutive, le PSG veut se renforcer cet été, notamment dans le secteur offensif. Visiblement, le club de la capitale serait tombé sous le charme de Yan Diomandé, qui aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Si le PSG veut faire venir l’Ivoirien, il faut désormais trouver un terrain d’entente avec le RB Leipzig, qui a jusqu’à présent assuré que Diomandé ne partirait pas. Mais voilà qu’à Paris, on chercherait tous les moyens possibles pour faire changer cette position.
Un joueur du PSG échangé contre Diomandé ?
Selon les informations d’Abdellah Boulma, les discussions sont actuellement toujours en cours entre le PSG et le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Les deux clubs parviendront-ils à se mettre d’accord ? Différentes formules seraient visiblement à l’étude à l’occasion de ces échanges et voilà que l’une d’entre elles comprendrait un joueur du PSG en plus d’une indemnité de transfert. Un Parisien prendra-t-il alors la direction de Leipzig dans le cadre de l’opération Diomandé ?
« Paris souhaite rester dans une grille cohérente »
Yan Diomandé sera-t-il un joueur du PSG la saison prochaine ? Dernièrement, Fabrice Hawkins avait fait une mise au point sur le cas de l’Ivoirien du RB Leipzig, tombé d’accord avec le club de la capitale. « Ça y est, les deux parties ont trouvé un accord. C’est la première étape avant la négociation club-club. Parfois, certains clubs trouvent intéressant d’aller négocier avec un autre club sans l’accord du joueur, c’est notamment le cas de Liverpool sur ce dossier. Le PSG a d’abord préféré s’entendre avec le joueur autour d’un contrat de 5 ans. Liverpool est légèrement écarté de ce dossier, maintenant, charge aux dirigeants du PSG de trouver un accord total avec Leipzig ce qui ne va pas être totalement facile. Les Allemands tiennent à leur joueur, ils ont essayé de le prolonger, ils aimeraient le garder la saison prochaine. Les plans du joueur sont autres, l’Ivoirien souhaite rejoindre le PSG. Le prix du joueur, on ne sait pas vraiment ce qu’il en est pour le moment. On a entendu des prix autour de 130-140M€ demandés par Leipzig. Je peux vous dire tout de suite que Paris ne paiera pas ce montant, Paris souhaite rester dans une grille cohérente », avait alors expliqué le journaliste de RMC.