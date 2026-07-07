Luis Enrique a trouvé le joueur parfait : Il signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG tient sa première recrue estivale. Il s'agit du jeune gardien de but italien Alessandro Longoni. Le portier de 18 ans s'est engagé jusqu'en 2031 et remplace numériquement Renato Marin parti une saison en prêt au Portugal. Et visiblement le natif de Côme possède le profil parfait aux yeux de Luis Enrique.

Si l'on pouvait s'attendre à un gros transfert pour lancer le mercato estival du PSG, c'est finalement le jeune Alessandro Longoni qui est la première recrue de l'été à Paris. Âgé de 18 ans, le portier italien débarque libre en provenance de l'AC Milan. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 », a précisé le PSG par le biais d'un communiqué. Longoni remplacera numériquement Renato Marin, prêté une saison au CD Nacional au Portugal.

Longoni, le profil parfait pour Luis Enrique ? Méconnu du grand public, Alessandro Longoni est toutefois présenté comme l'un des meilleurs portiers de sa génération. D'ailleurs, dans une interview accordée au site officiel du PSG, le jeune italien s'est présenté : « J'aime me définir comme un gardien complet. J'aime aider mes coéquipiers dans les sorties pour couvrir les espaces. J'aime également participer à la construction du jeu grâce à mon jeu au pied et, bien sûr, réaliser des arrêts, qui restent la mission première d'un gardien ». Une description qui semble correspondre au parfait portrait robot du gardien de but dont raffole Luis Enrique. Le profil d'Alessandro Longoni colle donc parfaitement à la philosophie de jeu attendue par le coach espagnol.