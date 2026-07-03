Une «superstar» avec Kylian Mbappé au Real Madrid : Un transfert de rêve est annoncé !

Pierrick Levallet

Après avoir vécu une saison blanche, le Real Madrid entend se montrer actif sur le mercato pour entourer Kylian Mbappé. Le club madrilène aurait donc activé quelques pistes sur le marché des transferts. Le nom de Michael Olise est alors souvent revenu ces derniers temps, puisque le joueur de 24 ans ferait rêver Florentino Pérez.

Le Real Madrid souhaite éviter de revivre une saison blanche. De ce fait, le club madrilène a prévu de se montrer actif sur le mercato. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient offrir de nouvelles solutions à José Mourinho pour entourer Kylian Mbappé. Dans cette optique, le nom de Michael Olise est souvent revenu ces derniers temps. Il faut dire que le joueur de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, ne cesse de faire rêver Florentino Pérez sur le marché des transferts.

«Le joueur rêvé pour le Real Madrid est et reste Michael Olise» « La seule obsession de Florentino Pérez en termes de transferts est Michael Olise. Le joueur rêvé pour le Real Madrid est et reste Michael Olise. Le Bayern Munich n’a aucune intention de le vendre. Le Bayern veut le garder et lui offrir un nouveau contrat. Mais le Real Madrid n’a jamais cessé de penser à Michael Olise. Le Galactique dans l’esprit de Florentino Pérez est Olise et aucun autre joueur » a d’abord confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.