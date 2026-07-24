«Ils nous envoient leur remplaçants» : Le premier gros transfert de l'été du PSG fait réagir à l'étranger

Axel Cornic

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines déjà, mais on attend toujours la première recrue du côté du Paris Saint-Germain. Ce sont en effet surtout les départs qui ont rythmé les dernières semaines du club parisien, avec notamment le transfert de Gonçalo Ramos, qui a signé en Serie A pour la plus grosse somme jamais dépensée par l'AC Milan.

Après avoir tout remporté, notamment deux Ligues des Champions, certains ont envie d'ailleurs. C'est le cas de Gonçalo Ramos, qui en avait assez de jouer les doublures de luxe d'Ousmane Dembélé au PSG et qui à 25 ans a décidé de se lancer un nouveau défi dans sa carrière. L'attaquant portugais a ainsi pour l'AC Milan, apportant tout de même une très belle somme à son club, qui pourra empocher jusqu'à 80M€ bonus inclus.

Gonçalo Ramos va devoir convaincre l'Italie S'il n'est pas le profil préféré par Luis Enrique à la pointe de l'attaque, Gonçalo Ramos a pourtant rendu plusieurs fois service au PSG. Il est d'ailleurs toujours considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération au Portugal et l'AC Milan, club en pleine reconstruction après une saison compliquée, semble avoir bouclé un très joli coup. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que son transfert ait vraiment suscité un énorme enthousiasme, de l'autre côté des Alpes.

Un complot dénoncé derrière son transfert C'est même tout l'inverse, puisque certains se demandent comment les Milanais ont pu dépenser une telle somme, pour un attaquant qui n'a marqué que douze buts lors de la dernière saison avec le PSG. D'autres vont même plus loin comme Ivan Zazzaroni, qui a soulevé une petite polémique il y a quelques temps en évoquant un complot derrière ce transfert. « Il s'agit d'une somme de 75M€ pour un joueur talentueux, un excellent avant-centre, que Côme semblait toutefois pouvoir avoir pour 35M€. Cet écart est très suspect, d'autant que le PSG est confronté à des problèmes liés au fair-play financier » avait déclaré le directeur du Corriere dello Sport. « Cela m'amène à me poser une question : est-ce que RedBird (propriétaires de Milan) n’aurait pas surévalué exprès le joueur et rendu service au PSG en échange d'autre chose ? ».