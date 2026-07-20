Le PSG a choisi le remplaçant de Gonçalo Ramos : La presse espagnole confirme !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a prévu d’être actif sur le mercato. Le club de la capitale s’est notamment mis en quête d’un remplaçant à Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Et les Rouge-et-Bleu semblent l’avoir trouvé au FC Barcelone puisqu’ils auraient des vues sur Ferran Torres. La presse espagnole peut d’ailleurs confirmer cette tendance.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG avait prévu un mercato mouvementé. Et les choses sont en train de s’agiter chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens voudraient recruter un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan. Plusieurs noms ont alors été évoqués, dont celui de Ferran Torres. Le profil du joueur du FC Barcelone, tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne ce dimanche, plairait au club de la capitale. Et ce n’est pas la presse espagnole qui dira le contraire.

Luis Enrique veut Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos D’après les informations de Mundo Deportivo et de SPORT, Luis Enrique serait favorable à une arrivée de Ferran Torres. L’entraîneur du PSG le voudrait pour compenser le départ de Gonçalo Ramos. Le coach espagnol a toujours été un grand admirateur de l’attaquant de 26 ans, qu’il a déjà eu sous ses ordres lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne. Il serait donc pour le retrouver chez les doubles champions d’Europe en titre.