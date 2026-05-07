«Un pyromane» sur le point de signer ? Le Real Madrid a déjà un problème avec José Mourinho !

Alors que le Real Madrid est en train de voler en éclats, tout le monde s'attend à voir un nouvel entraîneur remplacer Alvaro Arbeloa. L'Espagnol, arrivé en janvier dernier, n'a pas vraiment réussi à redresser la barre et pour lui succéder, le nom de José Mourinho s'est fait de plus en plus insistant ces dernières semaines. Mais tout le monde ne pense pas qu'il serait la solution idéale pour venir en aide au club.
Auteur d'une saison blanche, le Real Madrid a encore déçu ces derniers mois. Le club espagnol n'arrive pas à bien faire fonctionner son effectif et pour prendre en main ces joueurs, un entraîneur expérimenté est attendu. C'est pour cette raison que José Mourinho a ainsi été cité. Si pour le moment il assure ne pas avoir été contacté, il pourrait réussir à renverser la vapeur au Real Madrid. Certains ne sont pas de cet avis.
Mourinho de retour au Real Madrid ?
Entraîneur d'expérience, José Mourinho officie actuellement au Benfica Lisbonne depuis 2025. En plus de son immense expérience dans plusieurs grands clubs, le Portugais présente l'avantage d'avoir déjà été l'entraîneur du Real Madrid, entre 2010 et 2013. Suffisant pour faire de lui le prochain coach des Merengues ? Pas sûr... « Mourinho ne sera pas celui qui viendra régler les disputes. Si tu as un incendie, tu n'appelles pas un pyromane, plutôt un pompier. Le Real Madrid le sait » estime Javier Herraez, journaliste espagnol, sur les ondes de la Cadena SER.
Mourinho à l'aise au Real Madrid ?
S'il présente un bilan plutôt positif après son expérience passée sur le banc du Real Madrid, José Mourinho a tout de même connu quelques problèmes qui n'ont visiblement pas été oubliés. Le club espagnol a vraiment besoin d'un nouveau départ, surtout au vu des dernières nouvelles. « Pour pouvoir remettre de l'ordre dans le vestiaire, l'entraîneur doit avoir le soutien de Florentino Perez et qu'il dise aux joueurs que cette personne commande. Il faut rappeler que Mourinho a eu des problèmes avec tous les poids lourds du vestiaire à l'époque » ajoute de son côté Antonio Romero.