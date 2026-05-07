«Un pyromane» sur le point de signer ? Le Real Madrid a déjà un problème avec José Mourinho !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Real Madrid est en train de voler en éclats, tout le monde s'attend à voir un nouvel entraîneur remplacer Alvaro Arbeloa. L'Espagnol, arrivé en janvier dernier, n'a pas vraiment réussi à redresser la barre et pour lui succéder, le nom de José Mourinho s'est fait de plus en plus insistant ces dernières semaines. Mais tout le monde ne pense pas qu'il serait la solution idéale pour venir en aide au club.

Auteur d'une saison blanche, le Real Madrid a encore déçu ces derniers mois. Le club espagnol n'arrive pas à bien faire fonctionner son effectif et pour prendre en main ces joueurs, un entraîneur expérimenté est attendu. C'est pour cette raison que José Mourinho a ainsi été cité. Si pour le moment il assure ne pas avoir été contacté, il pourrait réussir à renverser la vapeur au Real Madrid. Certains ne sont pas de cet avis.

Mourinho de retour au Real Madrid ? Entraîneur d'expérience, José Mourinho officie actuellement au Benfica Lisbonne depuis 2025. En plus de son immense expérience dans plusieurs grands clubs, le Portugais présente l'avantage d'avoir déjà été l'entraîneur du Real Madrid, entre 2010 et 2013. Suffisant pour faire de lui le prochain coach des Merengues ? Pas sûr... « Mourinho ne sera pas celui qui viendra régler les disputes. Si tu as un incendie, tu n'appelles pas un pyromane, plutôt un pompier. Le Real Madrid le sait » estime Javier Herraez, journaliste espagnol, sur les ondes de la Cadena SER.