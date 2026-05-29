«Un prix à plus de 100M€» : Le PSG prépare une folie pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival s'annonce plutôt agité du côté du PSG, et notamment en ce qui concerne le secteur offensif. L'avenir de Bradley Barcola semble de plus en plus incertain et son départ pourrait être validé dans les prochaines semaines, mais le PSG entend bien s'y retrouver sur le plan financier en fixant un tarif à plus de 100M€ selon le journaliste Fabrice Hawkins.

Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Yan Diomandé (RB Leipzig) Maghnes Akliouche (AS Monaco)... Les pistes se multiplient en attaque du côté du PSG pour cet été, et le club de la capitale devrait se montrer actif durant la période de mercato. Il faut dire que plusieurs éléments offensifs sont annoncés partants, comme Gonçalo Ramos, Kang-in Lee mais surtout Bradley Barcola. Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing depuis plusieurs mois afin de recruter le numéro 29 du PSG, et ce transfert pourrait rapporter gros...

Barcola vendu pour plus de 100M€ ? Mercredi soir, au micro de l'After Foot sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a indiqué que le PSG préparerait un transfert assez fou pour Barcola, de plus de 100M€, ce qui représenterait un record de vente historique pour le club francilien : « Bradley Barcola, c’est un sujet. Il arrive dans sa 3ème saison. Ça fait des semaines pour ne pas dire des mois que ça négocie. Il n’y a toujours pas de terrain d’entente. C’est un dossier qui va falloir suivre. Il y a deux solutions, fin de contrat en 2028 ça va être très simple : ou il prolonge et il reste ou il ne prolonge pas et le PSG va mettre un prix pour Barcola à plus de 100M€ », assure le journaliste.