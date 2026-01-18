Un grand nom au PSG : Le vestiaire confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison largement marquée par les blessures, Ousmane Dembélé semble enfin se rapprocher de son meilleur niveau comme en témoigne son doublé contre le LOSC (3-0). Lucas Chevalier confirme que le Ballon d'Or est bien de retour.

Blessé durant la première partie de saison, Ousmane Dembélé a eu du mal à confirmer ses prestations des six premiers mois de l'année et qui lui avaient permis de remporter le Ballon d'Or. Cependant, en ce début d'année 2026, le numéro 10 du PSG semble retrouver un excellent niveau. Après son doublé contre le LOSC (3-0), Ousmane Dembélé a ainsi été encensé par Lucas Chevalier qui le voit retrouver rapidement son meilleur niveau.

Chevalier s'enflamme pour Dembélé « Le but de Dembélé ? Magnifique. Je suis étonné qu'il tente ce lob, je pensais qu'elle sortait. Il n'est pas Ballon d'Or pour rien. C'est le but du break, il fait beaucoup de bien à ce moment-là », lâche-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.