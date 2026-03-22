Un champion du monde non conservé par le PSG : «Quel dommage», les regrets des années après

Alors que le PSG compte aujourd’hui deux champions du monde dans ses rangs avec Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, le club de la capitale a vu plusieurs joueurs ayant soulevé la Coupe du monde passer dans son effectif. La liste est fournie, mais voilà qu’elle aurait pu l’être encore plus si les bonnes décisions avaient été prises au PSG. De quoi donner quelques regrets.
En 1998, l’équipe de France remportait sa première Coupe du monde, portée notamment par un certain Zinedine Zidane. Dans l’effectif d’Aymé Jacquet, on pouvait également retrouver d’autres joueurs à l’instar notamment de David Trezeguet. Le jeune attaquant évoluait alors à l’AS Monaco. Mais voilà qu’il aurait pu être au PSG à ce moment. En effet, à l’été 95, Trezeguet avait fait un stage avec le club de la capitale. Alors que Luis Fernandez voulait le conserver, la direction parisienne en avait finalement décidé autrement, ne voulant pas répondre à certaines demandes du joueur.
« C'était un vrai phénomène ! »
Ancien joueur du PSG, Alain Roche était présent pour ce stage où David Trezeguet. Et ce qu’il avait vu l’avait impressionné. De quoi lui faire regretter que le club de la capitale ne conserve pas celui qui est ensuite devenu champion du monde. « Le joueur le plus doué que j’ai vu mais qui n'a pas eu la carrière escomptée ? Il y a un garçon qui n'est malheureusement pas resté avec nous: David Trezeguet. Il s'est entraîné avec nous pendant le stage de présaison 1995-1996. Un vrai fil de fer. Il ne parlait pas français. Qu'est ce qu'il était fort! Il claquait but sur but avec une telle facilité. C'était un vrai phénomène ! Impossible de l'attraper. Et puis il est reparti. Le PSG n'a pas su le conserver. Quel dommage… », avait confié Alain Roche pour Le Figaro en 2016.
« J'avais fait mes preuves, mais… »
David Trezeguet s’était d'ailleurs exprimé par le passé à propos de ce rendez-vous manqué avec le PSG. C’est ainsi que le champion du monde 98 avec l’équipe de France avait confié : « Un transfert qui a failli se faire ? Grâce à Omar da Fonseca, qui était très proche de moi, j'ai fait un stage au PSG (juillet 1995). C'était l'équipe qui avait joué les demi-finales de Ligue des champions contre l'AC Milan, affirme l’attaquant. C’était l'époque de Lama, (José) Cobos, (Patrick) Colleter, Rai, (Youri) Djorkaeff, (Julio) Dely Valdes... Et ça s'est très bien passé. J'ai fait deux matches amicaux contre Châteauroux et Saint-Étienne, j'avais fait mes preuves. Luis Fernandez, l'entraîneur, était d'accord pour que je signe. Mais le président, Michel Denisot, et le directeur sportif, Jean-Michel Moutier, ont décidé que je devais rester au centre de formation, alors que mon idée était de ramener ma famille avec moi, et donc ça ne s'est pas fait. Dommage. Et je suis parti à Monaco après un contact entre Luis et Jean Tigana avec un contrat de stagiaire pro ».