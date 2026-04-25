Un ancien indésirable de l'OM à Manchester City ? Nouvelle révélation sur le dossier Azzedine Ounahi

Alexis Brunet

De 2023 à 2025, Azzedine Ounahi était un joueur de l’OM et il a par la suite été vendu à Gérone. Malgré un talent indéniable, Marseille n’a pas voulu garder le milieu de terrain qui pourrait aujourd’hui partir à Manchester City pour 20M€. Le club espagnol pousserait même fort pour vendre son joueur dès cet été aux Skyblues.

Sous le mandat de Pablo Longoria, l’OM a fait venir beaucoup de joueurs et certains n’ont parfois fait que de courts passages à Marseille. C’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi, qui est arrivé en 2023 dans le sud de la France et qui a été vendu l’été dernier à Gérone. Au total, le Marocain n’aura disputé que 44 rencontres avec les Olympiens car il a également été prêté au Panathinaïkos pendant une saison.

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❗️Concernant Azzedine Ounahi, selon nos informations, dans ce deal, c’est surtout Girona qui aimerait vendre son joueur à Manchester City



Avec @HanifBerkane https://t.co/IAdRG3p1l3 pic.twitter.com/PltZlgiXw8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 25, 2026

Ounahi direction Manchester City ? Pour sa première saison en Liga, Azzedine Ounahi se débrouille plutôt bien. L’ancien joueur de l’OM a disputé 18 matchs de championnat et il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises tout en délivrant trois passes décisives. Des statistiques qui font du Marocain l’un des meilleurs milieux de terrain d’Espagne, mais cela aurait surtout attiré l’œil de prétendants prestigieux. En effet, Manchester City serait admiratif du natif de Casablanca et souhaiterait le faire venir dès cet été pour apporter un peu de sang neuf à son entrejeu.