Un ancien indésirable de l'OM à Manchester City ? Nouvelle révélation sur le dossier Azzedine Ounahi

De 2023 à 2025, Azzedine Ounahi était un joueur de l’OM et il a par la suite été vendu à Gérone. Malgré un talent indéniable, Marseille n’a pas voulu garder le milieu de terrain qui pourrait aujourd’hui partir à Manchester City pour 20M€. Le club espagnol pousserait même fort pour vendre son joueur dès cet été aux Skyblues.
Sous le mandat de Pablo Longoria, l’OM a fait venir beaucoup de joueurs et certains n’ont parfois fait que de courts passages à Marseille. C’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi, qui est arrivé en 2023 dans le sud de la France et qui a été vendu l’été dernier à Gérone. Au total, le Marocain n’aura disputé que 44 rencontres avec les Olympiens car il a également été prêté au Panathinaïkos pendant une saison.
Ounahi direction Manchester City ?
Pour sa première saison en Liga, Azzedine Ounahi se débrouille plutôt bien. L’ancien joueur de l’OM a disputé 18 matchs de championnat et il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises tout en délivrant trois passes décisives. Des statistiques qui font du Marocain l’un des meilleurs milieux de terrain d’Espagne, mais cela aurait surtout attiré l’œil de prétendants prestigieux. En effet, Manchester City serait admiratif du natif de Casablanca et souhaiterait le faire venir dès cet été pour apporter un peu de sang neuf à son entrejeu.
Gérone pousse pour que le transfert aboutisse
Ce samedi, c’est Foot Mercato qui donne des informations complémentaires sur l’opération Azzedine Ounahi. Cela ne coûterait pas très cher à Manchester City, car le joueur dispose d’une clause libératoire de 20M€. De plus, le transfert a de grandes chances d’aboutir car Gérone fait partie du City Group et c’est d’ailleurs le club espagnol qui aurait proposé directement son joueur à la formation anglaise. Cela permettrait à la formation espagnole de renflouer ses caisses comme elle l’avait fait en 2024 avec la vente de Savinho aux Skyblues. Affaire à suivre…