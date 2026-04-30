Un an plus tard, le PSG reprend une décision importante pour son mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la saison n’est pas encore terminée, le PSG a déjà coché plusieurs noms sur son mercato estival. Néanmoins, les dirigeants du club de la capitale ne veulent pas perturber l’effectif déjà en place pour les échéances à venir. Ainsi, à l’instar de la fin de saison passée, Paris ne devrait pas finaliser certains dossiers immédiatement. Explications.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Engagé dans une folle fin de saison avec des potentiels titres en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club parisien va une fois de plus chercher à renforcer son effectif par l’intermédiaire du recrutement de jeunes joueurs de grands talents. Au cours des dernières semaines, certains noms ont déjà été associés au club parisien, à l’image de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Mateus Fernandes (West Ham), ou encore de Julian Alvarez (Atlético de Madrid).

Le PSG a décidé de mettre en pause son mercato estival Cependant, si en coulisses, Luis Campos a déjà avancé ses pions sur certains de ses dossiers, le PSG a pris la décision de geler ses pistes pour le moment comme le révèle Onze Mondial. En raison de l’importance de cette fin de saison sur le plan sportif, le club de la capitale ne souhaite pas perturber l’effectif déjà en place avec des potentielles rumeurs de transfert. Mais cette décision concerne également les prolongations de certains joueurs.