Un an plus tard, le PSG reprend une décision importante pour son mercato

Si la saison n’est pas encore terminée, le PSG a déjà coché plusieurs noms sur son mercato estival. Néanmoins, les dirigeants du club de la capitale ne veulent pas perturber l’effectif déjà en place pour les échéances à venir. Ainsi, à l’instar de la fin de saison passée, Paris ne devrait pas finaliser certains dossiers immédiatement. Explications.
De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Engagé dans une folle fin de saison avec des potentiels titres en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club parisien va une fois de plus chercher à renforcer son effectif par l’intermédiaire du recrutement de jeunes joueurs de grands talents. Au cours des dernières semaines, certains noms ont déjà été associés au club parisien, à l’image de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Mateus Fernandes (West Ham), ou encore de Julian Alvarez (Atlético de Madrid).
Le PSG a décidé de mettre en pause son mercato estival
Cependant, si en coulisses, Luis Campos a déjà avancé ses pions sur certains de ses dossiers, le PSG a pris la décision de geler ses pistes pour le moment comme le révèle Onze Mondial. En raison de l’importance de cette fin de saison sur le plan sportif, le club de la capitale ne souhaite pas perturber l’effectif déjà en place avec des potentielles rumeurs de transfert. Mais cette décision concerne également les prolongations de certains joueurs.
Les prolongations de certains joueurs en suspens
Cela veut notamment dire qu’en plus de Luis Enrique, les prolongations de joueurs comme Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, João Neves, ou encore Willian Pacho ne seront pas conclues dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Le PSG souhaite véritablement se focaliser uniquement sur sa fin de saison sur le terrain avant d’entamer quelconques discussions autour d’une revalorisation salariale donc… En interne, Paris estime que des choix importants devront être fait cet été, et ne veut pas se précipiter.