Trois vagues de départs annoncées : Daniel Riolo détaille «la suite de la brocante» à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM cherche de l’argent cet été et plusieurs départs sont donc attendus au cours des semaines à venir. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi… L’effectif de Bruno Genesio va être chamboulé, mais voilà que le club phocéen ne devra pas contenter de vendre uniquement à l’occasion de ce marché des transferts. En effet, ce sont trois vagues de départs qui seraient à prévoir selon les dires de Daniel Riolo.

Alors que l’OM a repris le chemin de l’entrainement, Bruno Genesio a pu découvrir certains de ses nouveaux joueurs. Mais voilà qu’au cours des semaines à venir, l’entraineur olympien va voir son effectif évoluer. En effet, compte tenu des besoins économiques à Marseille, il faut s’attendre à plusieurs départs. A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs fait savoir ce qu’il faudrait s’attendre pour l’OM cet été : « Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir ».

« Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value » L’OM va donc dégraisser cet été. Le club phocéen a un an pour atteindre les objectifs fixés par la DNCG. « Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value. Plus-value, c’est énorme », a ainsi également expliqué Daniel Riolo.