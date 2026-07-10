Trois vagues de départs annoncées : Daniel Riolo détaille «la suite de la brocante» à l’OM !

L’OM cherche de l’argent cet été et plusieurs départs sont donc attendus au cours des semaines à venir. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi… L’effectif de Bruno Genesio va être chamboulé, mais voilà que le club phocéen ne devra pas contenter de vendre uniquement à l’occasion de ce marché des transferts. En effet, ce sont trois vagues de départs qui seraient à prévoir selon les dires de Daniel Riolo.
Alors que l’OM a repris le chemin de l’entrainement, Bruno Genesio a pu découvrir certains de ses nouveaux joueurs. Mais voilà qu’au cours des semaines à venir, l’entraineur olympien va voir son effectif évoluer. En effet, compte tenu des besoins économiques à Marseille, il faut s’attendre à plusieurs départs. A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs fait savoir ce qu’il faudrait s’attendre pour l’OM cet été : « Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir ».
« Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value »
L’OM va donc dégraisser cet été. Le club phocéen a un an pour atteindre les objectifs fixés par la DNCG. « Stéphane Richard en a parlé dans l’interview à La Provence, tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90M€ de plus-value. Plus-value, c’est énorme », a ainsi également expliqué Daniel Riolo.
« Donc c’est grosse vente dès cet été, deuxième fournée janvier, et juin pareil, il y aura à vendre »
C’est ainsi que seul ce mercato estival ne suffira pas pour combler les besoins économiques de l’OM. En ce sens, Daniel Riolo a annoncé qu’il faudra également s’attendre à des départs en janvier prochain ainsi qu’en juin 2027 : « La suite de la brocante, ça sera en janvier. Janvier, ça partira en fonction de où tu seras au classement. En janvier, il y a deuxième fournée. Et après, l’été prochain, c’est la même. Donc c’est grosse vente dès cet été, deuxième fournée janvier, et juin pareil, il y aura à vendre ».