Transferts : Direction Paris pour un taulier du RC Lens cet été ?

Axel Cornic

Pour sa première saison en Ligue 1, le Paris FC a réussi à se maintenir, grâce notamment à l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Mais il faudra faire mieux lors de la prochaine et les dirigeants de l’autre club parisien le savent bien, puisqu’ils semblent planifier un mercato estival très ambitieux.

Bien qu’accompagné par des riches investisseurs, le Paris FC débarquait en terrain inconnu l’été dernier, après toute une vie passée dans les divisions inférieures du football français. Pour sa première saison dans l’élite, le club parisien a ainsi décidé de se renforcer à tous les postes avec quelques très bons coups comme la signature de Pierre Lees-Melou ou de Jonathan Ikoné. Et ça a continué cet hiver, avec la filière italienne qui livré trois belles recrues...

Quelle sera la prochaine recrue du Paris FC ? Il s’agit évidemment de Ciro Immobile, Luca Koleosho et Diego Coppola, tous les trois devenus des joueurs importants de l’effectif parisien. Mais le temps n’est pas à la satisfaction, mais plutôt à la planification de la prochaine saison, qui s’annonce encore plus dure. Et justement, au Paris FC on semble rêver en grand, puisque plusieurs sources ont annoncé que la grosse cible de l’été ne serait autre que Mason Greenwood. Ce dernier est en effet en instance de départ du côté de l’OM, qui ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions, mais reste tout de même une cible très chère.