Transfert d’un attaquant à 80M€ : Le PSG menacé par ces trois clubs anglais ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à recruter des jeunes joueurs très prometteurs. Auteur d’une première saison réussie en Premier League, Eli Junior Kroupi attise les convoitises. Mais si le club parisien pourrait se pencher sur le profil du Français de 19 ans, trois cadors anglais aimerait recruter le crack évoluant à Bournemouth. Explications.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Fidèle à sa politique sportive, le club de la capitale devrait chercher à recruter des jeunes talents prometteurs afin de renforcer son effectif. En Premier League, un jeune attaquant épate les observateurs. A seulement 19 ans, Eli Junior Kroupi a franchi la barre des 10 buts inscrits en Premier League avec Bournemouth, et forcément, le nom du buteur formé au FC Lorient commence tout doucement à être associé à des cadors européens.

Eli Junior Kroupi est fortement convoité Si le PSG pourrait se montrer intéresser par l’attaquant franco-ivoirien né en 2006, le club de la capitale devra faire face à la concurrence. Alors que Bournemouth aurait fixé son prix à 80M€, Eli Junior Kroupi est déjà dans le viseur de certains cadors de Premier League comme Arsenal, Manchester United, et Manchester City comme le révèle le journaliste Ben Jacobs ce vendredi. Reste désormais à savoir si Eli Kroupi décidera de réaliser une saison supplémentaire chez les « Cherries ». De son côté, le journaliste Walid Acherchour affirmait il y a quelques jours que Kroupi serait une recrue idéale pour le PSG.