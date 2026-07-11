Transfert de Michael Olise : Le Real Madrid active un plan B sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Afin d’éviter de revivre une saison blanche, le Real Madrid a prévu de frapper très fort sur le mercato. Le club madrilène aimerait notamment mettre la main sur Michael Olise, qui brille avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Mais un départ du Bayern Munich étant peu probable pour l’international français, les Merengue devraient activer un plan B sur le marché des transferts.

Après avoir réalisé une saison blanche, le Real Madrid s’est mis en tête de frapper très fort sur le mercato afin d’éviter de voir un scénario se produire à nouveau. Les Merengue sont déjà passés à l’action avec les signatures d’Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries. Mais les dirigeants madrilènes ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Florentino Pérez rêverait de recruter Michael Olise. Mais un transfert de l’international français semble peu probable.

Un nouvel ailier droit en approche au Real Madrid ? Comme le rapporte AS, José Mourinho travaillerait ainsi sur un éventuel plan B au cas où un transfert de Michael Olise serait définitivement à écarter. Plusieurs candidats seraient envisagés pour occuper le poste d’ailier droit. Mais le coach du Real Madrid aurait aussi quelques options déjà présentes dans son effectif. Arda Güler peut évoluer dans cette position, même s’il est plus à l’aise derrière l’attaquant. Brahim Diaz peut aussi être une solution, comme Bernardo Silva, Rodrygo et Franco Mastantuono. Reste à voir si José Mourinho optera pour l’un de ces joueurs, ou s’il décidera de recruter un autre ailier droit en cas d’échec avec Michael Olise.