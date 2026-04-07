Transfert à l’OM : «Je voulais venir», un joueur du Barça était déterminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le début de l'ère McCourt, l'OM a pris l'habitude d'être particulièrement actif à chaque période de mercato. Ce fut le cas dès l'été 2017, avec des contacts amorcés avec un joueur français évoluant à l'époque dans les rangs du FC Barcelone et qui souhaitait absolument signer à l'OM. Mais le deal ne s'est finalement pas fait...

Les faits remontent à l'été 2017, soit quelques mois seulement après le rachat de l'OM par l'homme d'affaires américain Frank McCourt. L'effectif du club phocéen était encore en pleine métamorphose, et le directeur sportif de l'époque Andoni Zubizarreta était en quête de sang neuf. Un nouveau latéral gauche était notamment attendu à l'OM cet été-là, et le choix s'était finalement porté vers Jordan Amavi. Il existait pourtant une solution moins onéreuse avec un joueur du FC Barcelone qui arrivait en fin de contrat et qui souhaitait débarquer à l'OM : Jérémy Mathieu.

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« J'avais envie de partir » Interrogé par Football Club de Marseille, il annonce d'ailleurs qu'il était très motivé à l'idée de rejoindre l'OM en 2017 pour travailler sous les ordres de Rudi Garcia après son départ du Barça : « J'avais envie de partir. À l'époque, c'était (Andoni) Zubizarreta à Marseille et Rudi Garcia l'entraîneur. On avait le même agent, donc (Rudi Garcia) savait que je voulais partir et il voulait me faire venir. Il (Andoni Zubizarreta) n'a pas voulu, car il croyait que j'avais encore des problèmes de tendons d'Achille, que je n'allais pas tenir la saison », confie Mathieu, qui n'a donc jamais signé à l'OM.