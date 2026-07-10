Transfert à 150M€ : Le successeur de Mohamed Salah déniché au PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG est en train de s’animer depuis ces derniers jours. Le club de la capitale souhaite se renforcer mais pourrait également perdre quelques joueurs au passage. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui est annoncé dans le viseur de Liverpool. L’international français pourrait être amené à devenir le successeur de Mohamed Salah chez les Reds.

Le PSG est en train de vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale entend offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour régénérer son effectif. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Kang-In Lee devrait s’engager à l’Atlético de Madrid très prochainement. Et le prochain pourrait bien être Bradley Barcola. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le mercato. Et son transfert pourrait bien devenir une réalité.

Bradley Barcola pour succéder à Mohamed Salah à Liverpool ? D’après les informations de TEAMtalk, Bradley Barcola aurait expliqué au PSG avant la Coupe du monde 2026 qu’il souhaitait garder toutes ses options ouvertes pour son avenir. L’ailier de 23 ans voudrait échapper à la concurrence d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué et obtenir un rôle plus important que chez les Rouge-et-Bleu. De ce fait, un transfert du côté de Liverpool deviendrait une sérieuse possibilité. Les Reds le verraient comme un potentiel successeur à Mohamed Salah, parti libre à l’issue de cette saison. Le PSG attendrait toutefois aux alentours de 150M€ pour le laisser filer.