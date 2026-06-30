Transfert à 10M€ : L'OM va sacrifier un cadre de son effectif ?

Axel Cornic

Le mercato estival a débuté depuis plusieurs semaines déjà et l’Olympique de Marseille fait énormément parler. Car le club phocéen est dans le viseur de l’UEFA et doit absolument vendre, s’il ne veut pas risquer d’être exclu de toute compétition européenne. L’avenir de Mason Greenwood est au centre des débats, mais une autre star pourrait également faire ses valises.

Après une saison catastrophe, personne n’est à l’abri à Marseille. L’échec de la qualification en Ligue des Champions obligeait déjà l’OM à se serrer la ceinture, mais le besoin est devenu une véritable urgence, avec la mise en garde récente de l’UEFA. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi est ainsi sur tous les fronts, afin de gérer au mieux cet été crucial pour le club.

Greenwood peut quitter l’OM On connait déjà le premier gros dossier, puisque tout le monde ne parle que de Mason Greenwood. Meilleur buteur marseillais au cours des deux dernières saisons, l’ailier de 24 ans semble être en instance de départ avec Fenerbahçe, mais surtout l’AS Roma, qui souhaiteraient s’attacher ses services. La presse italienne parle de négociations plus qu’avancées avec le club romain, mais Il Corriere dello Sport nous a récemment parlé d’un gros coup de froid. L’OM n’aurait en effet pas apprécié le comportement des dirigeants de La Louve, qui auraient contacté le joueur sans d’abord prévenir son club.