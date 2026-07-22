Rayan Cherki : Les joueurs de l’équipe de France n’en pouvaient plus, «ils avaient l’impression d’avoir un gamin avec eux»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de ses performances décevantes tout au long de cette Coupe du Monde 2026, il semblerait que Rayan Cherki ait eu une attitude pour le moins inadaptée avec les autres joueurs de l’équipe de France. Le blogueur Aqababe a fait de troublantes révélations à ce sujet et indique clairement que certains Bleus n’en pouvaient plus de Cherki.

Pourquoi, après une saison aussi prometteuse avec Manchester City, Rayan Cherki n’a pas réussi à davantage s’illustrer durant cette Coupe du Monde 2026 sous le maillot de l’équipe de France ? Il semblerait qu’il y ait eu un gros souci de comportement de la part de l’attaquant de 22 ans comme l’a révélé le blogueur Aqababe dans un post sur son compte X.

« Ils avaient l’impression d’avoir un gamin » Il révèle notamment que l’humour de Rayan Cherki, lourd aux yeux de certains de ses coéquipiers, aurait été un problème dans le vestiaire de l’équipe de France : « Son humour de gamin et sa prise de confiance sur la durée dans un groupe fermé auraient agacé certains joueurs adultes et pères de famille, qui avaient l’impression d’avoir un gamin avec eux. Le staff aurait également voulu plus de sérieux et une détermination totale au fur et à mesure que la compétition avançait. Son manque de temps de jeu l’aurait lui-même agacé, le rendant parfois désagréable. Il aurait aussi souvent donné des consignes et voulu imposer sa vision du jeu et de la stratégie, ce qui ne serait pas passé ni auprès des joueurs ni du staff, surtout en tant que nouveau et remplaçant », indique Aqababe.