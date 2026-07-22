«Je ne l'apprécie pas, et il me le rend bien» : Premières tensions entre Zinedine Zidane et un journaliste très connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'officialisation de Zinedine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France devrait intervenir dans les prochains jours, cela ne fait pas que des heureux. En effet, Pierre Ménès révèle que les relations entre les deux hommes sont loin d'être idéales.

Après 14 ans à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a officiellement mis fin à son mandat à la tête des Bleus. Sans surprise, c'est Zinedine Zidane qui va le remplacer. Un choix qui fait évidemment quasiment l'unanimité dans l'Hexagone puisque la plupart des supporters des Bleus ont hâte de voir revenir Zizou. Mais ce n'est pas le cas de Pierre Ménès, visiblement pas le plus grand fan de l'ancien numéro 10 des Bleus.

Pierre Ménès révèle des tensions avec Zizou « Si je trouve cette sacralisation quasi permanente de Zinedine Zidane ? Je pense qui me font le plaisir de me suivre depuis un moment savent toutes les réserves que j’ai sur le personnage de Zidane, et évidemment pas sur le joueur. Mais sur le personnage, voire sur l’homme Zidane. C’est quelqu’un que je n’apprécie pas, et qui me le rend bien. Maintenant, ce n’est pas ça qui m’empêchera de juger ce qu’il fera à la tête de l’Equipe de France avec objectivité. Mais il est évident qu’en France, c’est Saint Zizou, et tout ce qu’il fait est nécessairement formidable et touché du sceau du génie. Voilà… Il est évident que depuis son triomphe avec le Real Madrid et ses trois Ligue des Champions consécutives, il est sur le côté, ce qui évidemment en France s’appelle la jurisprudence Simone Veil, c’est-à-dire moins tu en fais, moins tu as de pouvoir, plus tu es populaire », lance-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.