Transfert à 10M€ : En manque d'argent, l'OM est bloqué !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM va tenter de se montrer actif sur le marché des transferts malgré ses difficultés financières. Le club phocéen va devoir se montrer astucieux et des recrutements peu coûteux seront privilégiés. Grégory Lorenzi s’est d’ailleurs intéressé à un joueur qui a réalisé une bonne saison en Ligue 1, mais malheureusement le prix demandé est encore trop important pour Marseille.

Quel visage aura l’OM la saison prochaine ? Pour le moment, il est encore un peu tôt pour y répondre car le club phocéen n’a pas encore vraiment lancé son mercato. La formation olympienne est confrontée à de gros soucis financiers et elle doit donc vendre certains joueurs avant de pouvoir se renforcer. En parallèle, la masse salariale marseillaise sera encadrée comme l’a annoncé la DNCG, ce qui ne facilite pas le travail de Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l’OM.

L’OM est bloqué sur le dossier Arsène Kouassi L’OM cherchera donc cet été à réaliser des coups malins afin de construire une équipe qui pourra lutter en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue Europa. Grégory Lorenzi souhaite apporter des certitudes à l’effectif marseillais et dans ce sens il pisterait le défenseur de Lorient, Arsène Kouassi, qui sort d’une grosse saison, lui qui a inscrit deux buts et délivré huit passes décisives en championnat. Problème, d’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club phocéen est pour le moment bloqué pour ce dossier car il n’a pas d’argent et les Merlus demanderaient pas moins de 10M€ pour laisser partir l’international burkinabé.