«Le PSG est en tête de la course» pour ce transfert, l'information de Fabrizio Romano !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG s’anime ! Alors que le club parisien s’apprête à vendre Gonçalo Ramos à l’AC Milan et Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, les dirigeants du club de la capitale accélèrent dans le dossier Maghnes Akliouche. Convoité par deux clubs de Premier League également, le milieu offensif de l’AS Monaco est proche de Paris selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG va accélérer concernant son mercato estival. Le club parisien a déjà travaillé sur des ventes importantes au cours des dernières semaines. Si Randal Kolo Muani devrait rejoindre définitivement la Juventus, Gonçalo Ramos va quant à lui être vendu à l’AC Milan pour un montant important. Enfin, Kang-In Lee devrait rejoindre l’Atlético de Madrid. Et afin de remplacer le Sud-Coréen, le PSG devrait miser sur Maghnes Akliouche. Actuellement présent aux États-Unis afin d’y disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France, le joueur de l’AS Monaco se rapproche du club parisien.

Le PSG devant deux clubs de Premier League pour Akliouche Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs délivré des informations positives pour le PSG dans ce dossier : « Le Paris Saint-Germain est en tête de la course devant deux clubs de Premier League pour Maghnes Akliouche. Le talent français est attendu parmi les prochaines stars à bouger cet été avec des discussions et des approches qui s'intensifient. L’AS Monaco s'attend à recevoir des offres sous peu », a ainsi expliqué le journaliste sur son compte X.