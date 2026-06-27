«Le PSG est en tête de la course» pour ce transfert, l'information de Fabrizio Romano !

Le mercato estival du PSG s’anime ! Alors que le club parisien s’apprête à vendre Gonçalo Ramos à l’AC Milan et Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, les dirigeants du club de la capitale accélèrent dans le dossier Maghnes Akliouche. Convoité par deux clubs de Premier League également, le milieu offensif de l’AS Monaco est proche de Paris selon le journaliste Fabrizio Romano.
Le PSG va accélérer concernant son mercato estival. Le club parisien a déjà travaillé sur des ventes importantes au cours des dernières semaines. Si Randal Kolo Muani devrait rejoindre définitivement la Juventus, Gonçalo Ramos va quant à lui être vendu à l’AC Milan pour un montant important. Enfin, Kang-In Lee devrait rejoindre l’Atlético de Madrid. Et afin de remplacer le Sud-Coréen, le PSG devrait miser sur Maghnes Akliouche. Actuellement présent aux États-Unis afin d’y disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France, le joueur de l’AS Monaco se rapproche du club parisien.
Le PSG devant deux clubs de Premier League pour Akliouche
Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs délivré des informations positives pour le PSG dans ce dossier : « Le Paris Saint-Germain est en tête de la course devant deux clubs de Premier League pour Maghnes Akliouche. Le talent français est attendu parmi les prochaines stars à bouger cet été avec des discussions et des approches qui s'intensifient. L’AS Monaco s'attend à recevoir des offres sous peu », a ainsi expliqué le journaliste sur son compte X.
Akliouche va quitter Monaco
« Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », affirmait de son côté le joueur dans les colonnes de Nice-Matin récemment.