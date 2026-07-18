Après son départ de l'OM, Mason Greenwood rend hommage à... Cristiano Ronaldo !

Alors qu’il a officiellement quitté l’OM en début de semaine, Mason Greenwood était présenté en tant que nouveau joueur de Fenerbahçe vendredi. En conférence de presse, l’Anglais a notamment été interrogé sur Cristiano Ronaldo, avec lequel il a joué à Manchester United, et ce qu’il avait appris en le côtoyant au quotidien.
Après l’officialisation de son transfert mardi dernier, estimé à 39M€ selon Fenerbahçe, Mason Greenwood était présent en conférence de presse vendredi sous ses nouvelles couleurs. Le désormais ancien joueur de l’OM est revenu sur le « long processus » avant qu’il ne débarque en Turquie, avant d’être interrogé sur Cristiano Ronaldo, avec lequel il a joué à Manchester United.
« J'ai beaucoup appris de lui »
« J'ai beaucoup appris de lui. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est sa capacité à faire même les plus petites choses de manière très simple et très efficace. En outre, son éthique de travail et sa concentration sont vraiment exceptionnelles. C’est d’ailleurs ce qui fait de lui le meilleur. Il continue d’appliquer cette philosophie sur le terrain. Il s’efforce de faire les choses les plus simples avec simplicité », a confié Mason Greenwood.
« Je suis très impatient de relever ce nouveau défi »
En ce qui concerne la pression, l’ailier âgé de 24 ans n’en a pas peur après avoir passé deux saisons à l’OM. « J’ai joué deux ans à Marseille, où la pression est également très forte. Honnêtement, je peux dire que j’y ai réalisé de bonnes performances. Je suis très impatient de relever ce nouveau défi. En même temps, je me considère comme l’un des autres joueurs. Les chiffres n’ont aucune importance pour moi. La seule chose qui m’importe, c’est le football. J’ai hâte de voir ce que nous allons accomplir cette saison », a ajouté Mason Greenwood, avant de revenir sur l’accueil des supporters de Fenerbahçe. « C’est un sentiment formidable de voir autant de supporters venir m’accueillir à l’aéroport. Ça m’a beaucoup plu. Je pense également que c’est très important, car cela montre l’ampleur de la communauté des supporters de Fenerbahçe. On appelle d’ailleurs les supporters le “12e homme”. J’espère que cela se reflétera sur le terrain cette saison. Ils nous soutiendront du mieux qu’ils peuvent et nous ferons sentir ce soutien lors des matchs. Les supporters sont tout aussi importants que les joueurs. J’espère qu’ensemble, nous réaliserons de belles choses. »