Après son départ de l'OM, Mason Greenwood rend hommage à... Cristiano Ronaldo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a officiellement quitté l’OM en début de semaine, Mason Greenwood était présenté en tant que nouveau joueur de Fenerbahçe vendredi. En conférence de presse, l’Anglais a notamment été interrogé sur Cristiano Ronaldo, avec lequel il a joué à Manchester United, et ce qu’il avait appris en le côtoyant au quotidien.

Après l’officialisation de son transfert mardi dernier, estimé à 39M€ selon Fenerbahçe, Mason Greenwood était présent en conférence de presse vendredi sous ses nouvelles couleurs. Le désormais ancien joueur de l’OM est revenu sur le « long processus » avant qu’il ne débarque en Turquie, avant d’être interrogé sur Cristiano Ronaldo, avec lequel il a joué à Manchester United.

« J'ai beaucoup appris de lui » « J'ai beaucoup appris de lui. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est sa capacité à faire même les plus petites choses de manière très simple et très efficace. En outre, son éthique de travail et sa concentration sont vraiment exceptionnelles. C’est d’ailleurs ce qui fait de lui le meilleur. Il continue d’appliquer cette philosophie sur le terrain. Il s’efforce de faire les choses les plus simples avec simplicité », a confié Mason Greenwood.