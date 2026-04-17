Toni Kroos : Rien ne va plus, le Real Madrid veut le sortir de sa retraite !

Que ce soit sur le plan institutionnel avec une valse de coachs qui ne parviennent pas à tirer le maximum de l’effectif du Real Madrid ou sur le terrain avec des résultats en deçà des attentes, la Casa Blanca traverse une passe délicate. Et en Espagne, on explique que le Real Madrid songerait sérieusement à faire revenir Toni Kroos (36 ans) retraité depuis 2024.
Encore raté. Pourtant champion d’Europe en 2022 et 2024 avec en prime la Liga à chaque fois, le Real Madrid n’y arrive plus. Pour la deuxième saison consécutive, le club merengue est sorti dès les quarts de finale de la Ligue des champions (Arsenal l’année dernière et le Bayern mercredi soir (3-4). Et pour ce qui est du championnat, les 9 points d’écart avec le FC Barcelone laissent entrevoir un échec, soit une saison blanche au niveau des trophées. Une situation de crise pour une institution qui fait de gagner une priorité chaque année. Au point de penser à rapatrier une légende.
«Kroos va servir de lien entre le président et les joueurs»
A 34 ans, après la finale de la Ligue des champions remportée avec le Real Madrid et un dernier Euro au sein de la Mannschaft, Toni Kroos raccrochait les crampons. Sa retraite a laissé un vide immense dans l’entrejeu que les dirigeants madrilènes ne sont pas parvenus à combler près de deux ans plus tard. Si bien qu’une information surprenante a été communiquée à la radio espagnole. La Onda Cero assure que le Real Madrid émettrait le souhait de faire revenir Toni Kroos, non pas en tant que joueur, mais en tant qu’intermédiaire entre le vestiaire et la direction. Le journaliste Alberto Pereiro a confirmé cette tendance. « Kroos va servir de lien entre le président et les joueurs ».
Le Real Madrid relève la tête petit à petit et reviendra plus fort selon Mbappé
En attendant de voir se dessiner (ou non) un retour de Toni Kroos qui risque de faire parler, l’heure est à l’introspection après la sortie aux portes du dernier carré de la Ligue des champions pour l’institution du Real Madrid. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a publié jeudi soir le message suivant 24 heures après la désillusion de Munich. « Nous nous sommes battus jusqu'au bout, mais cela n'a pas suffi. C'est décevant d'être éliminés d'une compétition aussi importante, mais nous devons aller de l'avant. Nous devons faire un bilan sans concession pour éviter de revivre ce genre de déception. Nous n'abandonnerons jamais ! À Madrid, l'échec n'a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous allons recommencer à gagner, et très bientôt ».