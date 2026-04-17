Toni Kroos : Rien ne va plus, le Real Madrid veut le sortir de sa retraite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit sur le plan institutionnel avec une valse de coachs qui ne parviennent pas à tirer le maximum de l’effectif du Real Madrid ou sur le terrain avec des résultats en deçà des attentes, la Casa Blanca traverse une passe délicate. Et en Espagne, on explique que le Real Madrid songerait sérieusement à faire revenir Toni Kroos (36 ans) retraité depuis 2024.

Encore raté. Pourtant champion d’Europe en 2022 et 2024 avec en prime la Liga à chaque fois, le Real Madrid n’y arrive plus. Pour la deuxième saison consécutive, le club merengue est sorti dès les quarts de finale de la Ligue des champions (Arsenal l’année dernière et le Bayern mercredi soir (3-4). Et pour ce qui est du championnat, les 9 points d’écart avec le FC Barcelone laissent entrevoir un échec, soit une saison blanche au niveau des trophées. Une situation de crise pour une institution qui fait de gagner une priorité chaque année. Au point de penser à rapatrier une légende.

🎙️ @AlbertoPereiro



"Kroos va a ser un enlace entre presidente y jugadores" pic.twitter.com/C04U5i1I10 — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) April 16, 2026

«Kroos va servir de lien entre le président et les joueurs» A 34 ans, après la finale de la Ligue des champions remportée avec le Real Madrid et un dernier Euro au sein de la Mannschaft, Toni Kroos raccrochait les crampons. Sa retraite a laissé un vide immense dans l’entrejeu que les dirigeants madrilènes ne sont pas parvenus à combler près de deux ans plus tard. Si bien qu’une information surprenante a été communiquée à la radio espagnole. La Onda Cero assure que le Real Madrid émettrait le souhait de faire revenir Toni Kroos, non pas en tant que joueur, mais en tant qu’intermédiaire entre le vestiaire et la direction. Le journaliste Alberto Pereiro a confirmé cette tendance. « Kroos va servir de lien entre le président et les joueurs ».