«Soit tu restes et tu joues, soit tu passes à la cave» : La réponse cash du PSG pour ce transfert avec Lionel Messi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelques années avant de rejoindre le PSG, Lionel Messi avait l’envie de recruter un joueur du club de la capitale. C’est ainsi que l’Argentin avait réclamé l’arrivée de son ami, Angel Di Maria, au FC Barcelone. El Fideo était d’ailleurs très chaud à l’idée de rejoindre Messi. Le fait est que ce transfert n’a jamais vu le jour, Di Maria étant finalement resté au PSG, et pour cause…

Recruté en 2015, Angel Di Maria sera resté jusqu’en 2022 au PSG, ayant laissé une trace important dans le coeur des supporters parisiens. L’histoire aura été très belle, mais voilà que l’Argentin aurait pu partir quelques années auparavant. En effet, en 2018, Lionel Messi avait travaillé pour faire venir Di Maria à ses côtés au FC Barcelone. Et voilà qu’El Fideo était d’ailleurs d’accord pour rejoindre son ami en Catalogne.

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Lionel Messi voulait amener Angel Di Maria à Barcelone » Angel Di Maria n’aura finalement pas signé au FC Barcelone. Mais que s’est-il passé pour que l’Argentin reste au PSG ? Ancien recruteur du club de la capitale, Luis Ferrer a raconté les coulisses de ce dossier, révélant : « Je vais raconter une anecdote qui n’est jamais sortie nulle part. Lionel Messi voulait amener Angel Di Maria à Barcelone. C’est l’année où Tuchel arrive. Je pense que c’est 2018. On fait une réunion à Barcelone car l’Argentine jouait à Barcelone. Nous on vient avec Tuchel et la direction sportive du PSG pour rencontrer Lo Celso et Di Maria. Tuchel lui fait un discours mais fantastique, une déclaration d’amour. C’était exceptionnel, je n’ai jamais vu le discours d’un entraîneur avec autant d’amour et lui garantissant presque la place de titulaire ».