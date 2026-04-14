«Si le Real Madrid veut gagner...» : Voilà l'entraîneur idéal pour Kylian Mbappé ?

Encore une fois, c'est un au revoir. Kylian Mbappé a déjà connu deux séparations avec ses entraîneurs au Real Madrid depuis sa signature en 2024. Et au vu de la tournure prise par les évènements, une troisième est pressentie. De par ses objectifs collectifs et personnels ainsi que le pedigree de son éventuel futur entraîneur annoncé dans la presse, ce serait le mariage parfait selon un ancien de la maison.
Kylian Mbappé va seulement boucler sa deuxième saison au Real Madrid. Et pourtant, il a déjà évolué sous les ordres de trois entraîneurs différents : Carlo Ancelotti parti s'occuper de la sélection brésilienne l'été dernier, Xabi Alonso remercié au mois de janvier et Alvaro Arbeloa jusqu'à présent. Néanmoins, une saison blanche guette les Merengue, ce qui pourrait inciter les dirigeants à changer à nouveau d'entraîneur.
«C'est un entraîneur qui a l'habitude de gagner, là où il ira, il va gagner»
Vendredi dernier, RMC Sport a allumé la mèche à un peu plus de trois mois de la fin de la Coupe du monde et donc de son aventure avec l'équipe de France : Didier Deschamps intéresserait le comité de direction du club merengue. Invité du Canal Football Club dimanche, Eden Hazard, qui a porté la tunique du Real Madrid entre 2019 et 2021, a validé cette option. « Deschamps au Real Madrid, une option crédible ? Deschamps, c'est quelqu'un qui gagne partout où il va donc si le Real veut gagner... Après, c'est peut-être pas toujours beau à voir comme on l'a vu avec l'équipe de France en 2018 (sourire), mais c'est un entraîneur qui a l'habitude de gagner, là où il ira, il va gagner ».
«Je pense qu'un grand joueur mérite une Ligue des champions, voire deux. C'est pour ça qu'il est dans ce club»
Didier Deschamps est toujours parvenu à se mettre dans des positions de gagner des trophées que ce soit à l'AS Monaco, à la Juventus, à l'OM et depuis 2012 en équipe de France avec la Coupe du monde 2018. Et alors que Kylian Mbappé peine à remporter ses premiers titres majeurs avec le Real Madrid, l'option Deschamps prend donc tout son sens du point de vue d'Eden Hazard.
« Le débat sur les statistiques personnelles énormes de Mbappé et ses équipes qui ne gagnent pas ? (soupir) C'est difficile à dire, il part du PSG, le PSG gagne. Il joue pour la France, elle a gagné aussi donc ce n'est pas qu'un problème avec lui. Pour le connaître un peu, il doit continuer à faire ce qu'il fait, marquer des buts et nous donner du plaisir aussi, que l'équipe le soutienne, fasse plus. Je pense qu'un grand joueur mérite une Ligue des champions, voire deux. C'est pour ça qu'il est dans ce club, et je pense qu'elle va arriver ».