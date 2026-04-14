«Si le Real Madrid veut gagner...» : Voilà l'entraîneur idéal pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Encore une fois, c'est un au revoir. Kylian Mbappé a déjà connu deux séparations avec ses entraîneurs au Real Madrid depuis sa signature en 2024. Et au vu de la tournure prise par les évènements, une troisième est pressentie. De par ses objectifs collectifs et personnels ainsi que le pedigree de son éventuel futur entraîneur annoncé dans la presse, ce serait le mariage parfait selon un ancien de la maison.

Kylian Mbappé va seulement boucler sa deuxième saison au Real Madrid. Et pourtant, il a déjà évolué sous les ordres de trois entraîneurs différents : Carlo Ancelotti parti s'occuper de la sélection brésilienne l'été dernier, Xabi Alonso remercié au mois de janvier et Alvaro Arbeloa jusqu'à présent. Néanmoins, une saison blanche guette les Merengue, ce qui pourrait inciter les dirigeants à changer à nouveau d'entraîneur.

🔥 Ousmane Dembélé c'est le football validé par Eden Hazard !



"Ousmane a un talent incroyable (...) c'est le football qu'on veut voir !"



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«C'est un entraîneur qui a l'habitude de gagner, là où il ira, il va gagner» Vendredi dernier, RMC Sport a allumé la mèche à un peu plus de trois mois de la fin de la Coupe du monde et donc de son aventure avec l'équipe de France : Didier Deschamps intéresserait le comité de direction du club merengue. Invité du Canal Football Club dimanche, Eden Hazard, qui a porté la tunique du Real Madrid entre 2019 et 2021, a validé cette option. « Deschamps au Real Madrid, une option crédible ? Deschamps, c'est quelqu'un qui gagne partout où il va donc si le Real veut gagner... Après, c'est peut-être pas toujours beau à voir comme on l'a vu avec l'équipe de France en 2018 (sourire), mais c'est un entraîneur qui a l'habitude de gagner, là où il ira, il va gagner ».